Квесты для детей по Третьяковской галерее – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей по Третьяковской галерее» в Москве, цены от 1 625 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
126 отзывов
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
4 июля в 10:30
от 1 625 за всё до 50 чел.
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
4 июля в 11:00
5 июля в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
Русская сказка Васнецовых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Русская сказка Васнецовых
Экскурсия-квест для детей по залам выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: В Новой Третьяковке
10 июля в 10:30
12 июля в 10:00
110009 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    12 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Необычный для нашей семьи формат,но интересный,дочери 7,5 лет выделила задания,где фрагменты на картине необходимо находить,рекомендация родителям-заранее подготовить сувенир Иль мелочь
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    какую и подложить куда-нибудь по окончанию экскурсии со словами сюрприз ожидает тебя за скульптурой Петра 1 (в нашем случае),дочь нашла и восторгу не было предела 😅. Спасибо

  • В
    Виктория
    12 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест-экскурсия интересная, познавательная. Было интересно. Да и взрослым тоже было интересно. Заминка произошла в зале №28 т. к. картины Васнецова
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    переехали в другое здание. Лучше идти с детьми более старшего возраста (от 7-8 лет), потому что после зала №28 дети устали и потеряли интерес. Но золотая медаль в конце их очень порадовала. Большое спасибо за возможность прикоснуться к прекрасному!

    Квест-экскурсия интересная, познавательная. Было интересно. Да и взрослым тоже было интересно. Заминка произошла в зале №28
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
    Ходили с детьми, было очень здорово. Обязательно пойдем еще

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для детей по Третьяковской галерее»

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  3. Кремль
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  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
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