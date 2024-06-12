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Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
4 июля в 10:30
от 1 625₽ за всё до 50 чел.
Квест
1.5 часа
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
4 июля в 11:00
5 июля в 11:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Русская сказка Васнецовых
Экскурсия-квест для детей по залам выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: В Новой Третьяковке
10 июля в 10:30
12 июля в 10:00
110009 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina12 июня 2024Необычный для нашей семьи формат,но интересный,дочери 7,5 лет выделила задания,где фрагменты на картине необходимо находить,рекомендация родителям-заранее подготовить сувенир Иль мелочь
- ВВиктория12 июня 2024Квест-экскурсия интересная, познавательная. Было интересно. Да и взрослым тоже было интересно. Заминка произошла в зале №28 т. к. картины Васнецова
- ННаталия15 апреля 2024Ходили с детьми, было очень здорово. Обязательно пойдем еще
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для детей по Третьяковской галерее»
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