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переехали в другое здание. Лучше идти с детьми более старшего возраста (от 7-8 лет), потому что после зала №28 дети устали и потеряли интерес. Но золотая медаль в конце их очень порадовала. Большое спасибо за возможность прикоснуться к прекрасному!