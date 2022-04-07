Солёная прогулка

Солёная прогулка
Солёная прогулка
Солёная прогулка
Солёная прогулка
Солёная прогулка
Солёная прогулка
Солёная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Китай-город
  • Улица Маросейка
  • Аллея правителей
  • Парк Горка
  • Улица солянка
  • Серый дом на солянке
  • Дом с атлантами
  • Яузкий бульвар
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Кинотеатр Иллюзион
От средневековой крепости в центе Москвы мы отправимся к самой солёной улице города.
По пути узнаем историю Китай-города и разберемся, как этот район связан с китайцами.
Заглянем в современный гастро-маркет, сделанный в доме XVII века.
Возле секретного парка для своих, заглянем на аллею правителей, где установлены бюсты всех руководителей нашего государства от Рюрика до Ельцина.
Узнаем историю Бруклинского дворика в 10 минутах от московского Кремля и увидим его скрытые закоулочки.
На самой солёной улице поговорим про доходные дома. В неприметном переулке совершим 5 минутное путешествие в Санкт-Петербург и обратно.
Увидим, где заканчивается бульварное кольцо.
Дойдем до самого престижного жилого дома в советской Москве - Высотки на Котельнической набережной. Вы узнаете зачем городу и стране нужны были сталинские высотки, как отличить их стиль и кто в них жил. Мы зайдем во двор этого дома и в кинотеатр, куда ходила Фаина Раневская.

Ответы на вопросы

Что входит
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город, выход номер 4
Завершение: Высотка на Котельнической набережной, метро Таганская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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