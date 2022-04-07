От средневековой крепости в центе Москвы мы отправимся к самой солёной улице города.

По пути узнаем историю Китай-города и разберемся, как этот район связан с китайцами.

Заглянем в современный гастро-маркет, сделанный в доме XVII века.

Возле секретного парка для своих, заглянем на аллею правителей, где установлены бюсты всех руководителей нашего государства от Рюрика до Ельцина.

Узнаем историю Бруклинского дворика в 10 минутах от московского Кремля и увидим его скрытые закоулочки.

На самой солёной улице поговорим про доходные дома. В неприметном переулке совершим 5 минутное путешествие в Санкт-Петербург и обратно.

Увидим, где заканчивается бульварное кольцо.

Дойдем до самого престижного жилого дома в советской Москве - Высотки на Котельнической набережной. Вы узнаете зачем городу и стране нужны были сталинские высотки, как отличить их стиль и кто в них жил. Мы зайдем во двор этого дома и в кинотеатр, куда ходила Фаина Раневская.