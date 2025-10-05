Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка «Зарядье»

Панорамы мостов, набережных и главных исторических зданий - с борта современного теплохода
Приглашаем прокатиться по самому популярному водному маршруту Москвы! С борта теплохода центр столицы предстанет во всей красе: мосты, набережные и древние памятники архитектуры в сочетании с современными постройками.

Вы прочувствуете ритм города, насладитесь панорамами и увидите, как прошлое и настоящее формируют облик Москвы.
4
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Панорамы Москвы. С палубы вы увидите мосты, набережные, центральные улицы и живописные парки.
  • Комфорт и удобство. На теплоходе есть все удобства, на борту работают ресторан и бар.

Маршрут

Причал «Воробьёвы горы» → Андреевский мост → Нескучный сад → парк Горького → Крымский мост → памятник Петру I → театр Эстрады → храм Христа Спасителя → Кремль → собор Василия Блаженного — причал «Китай-Город / Устьинский» (рядом с парком «Зарядье»).

Организационные детали

  • Поездка длится 50 мин и проходит на одном из современных теплоходов: «Добрыня» или «Святогор»
  • Сопровождение гида не предполагается
  • С собой можно взять велосипед и детскую коляску
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь (кроме пива) из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Китай-города390 ₽
Взрослый, в одну сторону до Китай-города590 ₽
Детский, от 0 до 5 лет10 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

4
Основано на 2 отзывах
Т
Время перенесли в этот же день. Сообщили по смс. Вначале аудиогид соответствовал месту,затем корабль поплыл быстро и все. Полное несоответствие. По времени была меньше заявленного.
Н
Отлично провели время. Понравилась скорость и удобство бронирования. Цена на порядок ниже, чем у других организаторов. Вежливый, клиентоориентированный персонал.
