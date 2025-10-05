Приглашаем прокатиться по самому популярному водному маршруту Москвы! С борта теплохода центр столицы предстанет во всей красе: мосты, набережные и древние памятники архитектуры в сочетании с современными постройками.
Вы прочувствуете ритм города, насладитесь панорамами и увидите, как прошлое и настоящее формируют облик Москвы.
Вы прочувствуете ритм города, насладитесь панорамами и увидите, как прошлое и настоящее формируют облик Москвы.
Описание экскурсии
- Панорамы Москвы. С палубы вы увидите мосты, набережные, центральные улицы и живописные парки.
- Комфорт и удобство. На теплоходе есть все удобства, на борту работают ресторан и бар.
Маршрут
Причал «Воробьёвы горы» → Андреевский мост → Нескучный сад → парк Горького → Крымский мост → памятник Петру I → театр Эстрады → храм Христа Спасителя → Кремль → собор Василия Блаженного — причал «Китай-Город / Устьинский» (рядом с парком «Зарядье»).
Организационные детали
- Поездка длится 50 мин и проходит на одном из современных теплоходов: «Добрыня» или «Святогор»
- Сопровождение гида не предполагается
- С собой можно взять велосипед и детскую коляску
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь (кроме пива) из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Китай-города
|390 ₽
|Взрослый, в одну сторону до Китай-города
|590 ₽
|Детский, от 0 до 5 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Время перенесли в этот же день. Сообщили по смс. Вначале аудиогид соответствовал месту,затем корабль поплыл быстро и все. Полное несоответствие. По времени была меньше заявленного.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отлично провели время. Понравилась скорость и удобство бронирования. Цена на порядок ниже, чем у других организаторов. Вежливый, клиентоориентированный персонал.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка «Зарядье»»
Групповая
Речная прогулка от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 12:39
Завтра в 12:39
590 ₽ за человека
Аудиогид
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Начало: Причал Новоспасский
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 12:02
Завтра в 12:02
650 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 12:27
Завтра в 12:27
890 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:06
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
390 ₽ за человека