Сегодня большинство людей думают, что Иосиф Сталин и Лев Троцкий — это персонажи прошлых лет, давно забытые и никому не интересные. Смеются с глупых мемчиков и не понимают, что История продолжается.

О чём пойдет речь

Экспедиция начинается на Красной площади: рассказ про первые московские квартиры Ленина, Сталина, Троцкого, коммунистический детский сад «Красная звезда»: переезд Совета народных комиссаров из Петрограда в Москву, Первый и Второй Дом Советов.

Первые парады РККА

Далее вы узнаете о том, как проводились первые парады РККА, про Льва Троцкого — председателя РевВоенСовета, русского главнокомандующего, а также про красных командармов — Блюхера, Буденного, Якира, Уборевича, Тухачевского, Фрунзе.

Фракционная политическая борьба и триумф молодой советской дипломатии

На Театральной площади я расскажу, о том как Сталин стал генеральным секретарем, о брожениях внутри партии, фракционной политической борьбе. Как Сталин собирал коалицию против Троцкого, про первый инсульт Ленина, про конференцию в Генуе — триумф молодой советской дипломатии.

Советские похоронные церемониалы

У Дом Союзов вы узнаете про первые советские похоронные церемониалы: похороны Якова Свердлова, Мирона Владимирова, Феликса Дзержинского, Максима Горького.

На Тверской 13 пройдет мини-лекция о падение Германской и АвстроВенгерской империй, аннуляции Лениным «позорного» Брестского мира, про германское движение «спартаковцев».