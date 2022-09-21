Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие

Приходите на экспедицию-лекцию Сталин и Троцкий

Приходите на экспедицию-лекцию «Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие» и удивитесь.

Вы знали, что Сталин получил подзатыльник на Мавзолее, а Троцкий гонял на роликовых коньках? Ну это мелочи, так как вы ещё узнаете как Ленин гнобил их обоих, устраивая лютый кринж на заседаниях Совнаркома.

После экспедиции-лекции вы легко блеснёте умом в нужный момент и создадите впечатление умного человека. Это дорогого стоит!
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
Ближайшие даты:
26
сен
30
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Театральная площадь
  • Манежная площадь
  • Тверская улица
  • Столешников переулок
  • Большая Дмитровка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сегодня большинство людей думают, что Иосиф Сталин и Лев Троцкий — это персонажи прошлых лет, давно забытые и никому не интересные. Смеются с глупых мемчиков и не понимают, что История продолжается.

О чём пойдет речь

Экспедиция начинается на Красной площади: рассказ про первые московские квартиры Ленина, Сталина, Троцкого, коммунистический детский сад «Красная звезда»: переезд Совета народных комиссаров из Петрограда в Москву, Первый и Второй Дом Советов.

Первые парады РККА

Далее вы узнаете о том, как проводились первые парады РККА, про Льва Троцкого — председателя РевВоенСовета, русского главнокомандующего, а также про красных командармов — Блюхера, Буденного, Якира, Уборевича, Тухачевского, Фрунзе.
Фракционная политическая борьба и триумф молодой советской дипломатии
На Театральной площади я расскажу, о том как Сталин стал генеральным секретарем, о брожениях внутри партии, фракционной политической борьбе. Как Сталин собирал коалицию против Троцкого, про первый инсульт Ленина, про конференцию в Генуе — триумф молодой советской дипломатии.

Советские похоронные церемониалы

У Дом Союзов вы узнаете про первые советские похоронные церемониалы: похороны Якова Свердлова, Мирона Владимирова, Феликса Дзержинского, Максима Горького.
На Тверской 13 пройдет мини-лекция о падение Германской и АвстроВенгерской империй, аннуляции Лениным «позорного» Брестского мира, про германское движение «спартаковцев».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, 1
Завершение: Большая Дмитровка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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