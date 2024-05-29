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по соборам на территории Кремля; Чего не хватило - времени-ка Оружейную Палату, 1,5 часа это ни чего для такого сокровища Нашей Страны; в целом рекомендую как обзорную экскурсию, но ещё и ещё надо там побывать не раз … Спасибо что Вы есть:)