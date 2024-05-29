Соборная площадь – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Соборная площадь» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
746 отзывов
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700 за человека
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
934 отзыва
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за билет
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Красная площадь за 30 минут: история и современность
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
1 490 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
    Была очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Александра большая молодец. Ребенку 12 лет очень зашло. В этом году у него будет урок- История России, уже ждёт не с терпением. Спасибо. Думаю в следующий раз воспользуемся Вашими услугами снова.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
    Экскурсию проводила Александра, очень грамотный специалист. Все очень понравилось, дети в восторге. Открыли много новых для себя фактов.
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
    Все понравилось. Небольшая сумятица на кассах. Гид Сергей провел интересную экскурсию по Александровскому саду
  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
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    по соборам на территории Кремля; Чего не хватило - времени-ка Оружейную Палату, 1,5 часа это ни чего для такого сокровища Нашей Страны; в целом рекомендую как обзорную экскурсию, но ещё и ещё надо там побывать не раз … Спасибо что Вы есть:)

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Красная площадь за 30 минут: история и современность
    Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
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    время. В-третьих, очень удобно, что не надо галопом бежать за экскурсоводом, можно гулять в своём темпе. Конечно, если с чувством, с толком, с расстановкой, с фото и видео 30 минут мало. Я гуляла по площади 6 января вечером часа два. Спасибо!!! С уважением, Татьяна Кисель.

  • М
    Мария
    20 сентября 2023
    Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
    Ходили с ребенком на квест-экскурсию. Очень понравилось! Ребенок был доволен. Задания интересные, информация изложена емко, необычно, интересно, без воды. Узнали
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    много нового. Елизавета отвечала на все вопросы, помогала, если нужно было. Спасибо большое! Рекомендую данную экскурсию для прохождения детям и взрослым 👍

  • В
    Вика
    27 марта 2021
    Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
    Очень здорово - всего понемногу, но классно, особенно истории и виды доставили больше впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Соборная площадь»

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