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По популярности
Групповая
1.5 часа
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Билеты
2 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
1 490₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 мая 2024Была очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Александра большая молодец. Ребенку 12 лет очень зашло. В этом году у него будет урок- История России, уже ждёт не с терпением. Спасибо. Думаю в следующий раз воспользуемся Вашими услугами снова.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсию проводила Александра, очень грамотный специалист. Все очень понравилось, дети в восторге. Открыли много новых для себя фактов.
- ААнастасия28 мая 2024Все понравилось. Небольшая сумятица на кассах. Гид Сергей провел интересную экскурсию по Александровскому саду
- ГГалина27 мая 2024Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
- ННаталья23 мая 2024Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
- ТТатьяна9 января 2024Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
- ММария20 сентября 2023Ходили с ребенком на квест-экскурсию. Очень понравилось! Ребенок был доволен. Задания интересные, информация изложена емко, необычно, интересно, без воды. Узнали
- ВВика27 марта 2021Очень здорово - всего понемногу, но классно, особенно истории и виды доставили больше впечатлений!
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