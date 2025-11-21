Крутицкое подворье — это 700 лет московской истории, собранной в одном месте. Гид встретит вас в тематическом наряде и проведёт интересную насыщенную программу. Вы пройдёте по Успенским переходам, заглянете в Митрополичьи палаты, рассмотрите и потрогаете археологические находки в интерактивном музее, а также примите участие в одном из мастер-классов.

Описание мастер-класса

Крутицкое подворье: прогулка сквозь века

Крутицы — это живая летопись Москвы. Здесь содержался в заточении протопоп Аввакум, принимали присягу Минин и Пожарский. Мы пройдём по Успенским переходам и главной площади, заглянем в Крутицкий теремок и обсудим Митрополичьи палаты.

Музей ратной истории Москвы

В музее вы узнаете, как менялась Москва от княжеских времён до 20 века. Рассмотрите археологические находки, старинные иконы, лапидарные доски и редкие артефакты. Особенность музея — полное отсутствие стеклянных витрин. Здесь можно:

подержать в руках меч эпохи викингов

рассмотреть кольчугу и сосчитать, сколько в ней колец

прикоснуться к экспонатам и попробовать применить их по назначению

перенеситесь на тысячу лет назад, благодаря интерактивным точкам

Необычный мастер-класс

В завершение экскурсии — мастер-класс! В зависимости от дня недели и времени экскурсии это может быть: роспись щитов, создание гербов, плетение кукол из сена, печатное дело и работа со станком. А после — чаепитие с фирменными пирожками и пряниками (по желанию).

