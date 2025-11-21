Крутицкое подворье — это 700 лет московской истории, собранной в одном месте. Гид встретит вас в тематическом наряде и проведёт интересную насыщенную программу.
Вы пройдёте по Успенским переходам, заглянете в Митрополичьи палаты, рассмотрите и потрогаете археологические находки в интерактивном музее, а также примите участие в одном из мастер-классов.
Вы пройдёте по Успенским переходам, заглянете в Митрополичьи палаты, рассмотрите и потрогаете археологические находки в интерактивном музее, а также примите участие в одном из мастер-классов.
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30
Описание мастер-класса
Крутицкое подворье: прогулка сквозь века
Крутицы — это живая летопись Москвы. Здесь содержался в заточении протопоп Аввакум, принимали присягу Минин и Пожарский. Мы пройдём по Успенским переходам и главной площади, заглянем в Крутицкий теремок и обсудим Митрополичьи палаты.
Музей ратной истории Москвы
В музее вы узнаете, как менялась Москва от княжеских времён до 20 века. Рассмотрите археологические находки, старинные иконы, лапидарные доски и редкие артефакты. Особенность музея — полное отсутствие стеклянных витрин. Здесь можно:
- подержать в руках меч эпохи викингов
- рассмотреть кольчугу и сосчитать, сколько в ней колец
- прикоснуться к экспонатам и попробовать применить их по назначению
- перенеситесь на тысячу лет назад, благодаря интерактивным точкам
Необычный мастер-класс
В завершение экскурсии — мастер-класс! В зависимости от дня недели и времени экскурсии это может быть: роспись щитов, создание гербов, плетение кукол из сена, печатное дело и работа со станком. А после — чаепитие с фирменными пирожками и пряниками (по желанию).
Организационные детали
- Билеты в музей и мастер-класс входят в стоимость экскурсии
- Отдельно оплачивается чаепитие по желанию — 700 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крутицком патриаршем подворье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Мы профессиональная команда Музея ратной истории Москвы. Это место, где интересно детям и взрослым, а обычная экскурсия превращается в увлекательное приключение во времени. Научим писать на бересте и стрелять из пушки. У нас можно примерить рыцарские доспехи или освоить богатырский меч. Это возможно, ведь путешествия в прошлое — это наша профессия!Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 3 чел.
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Узнать о чёртовых куличках, Поганых прудах и скелетах в дворцовых подвалах
Начало: У метро «Китай-город»
21 ноя в 09:00
22 ноя в 17:00
7666 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.