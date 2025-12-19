Это путешествие к одному из самых грандиозных храмовых сооружений современности и третьему по величине храму России. Вы узнаете историю создания комплекса, посетите Верхний и Нижний храмы, а также побываете в мультимедийной галерее «Дорога Памяти». По пути заедем в Павловскую Слободу и к Княжеозёрскому храму Александра Невского.

Описание экскурсии

Княжеозёрский храм святого князя Александра Невского — здесь хранится чудотворная Корсунская икона Божией Матери Одигитрия. Вы познакомитесь с историей обретения и почитания святыни и сможете приложиться к ней.

Главный храм Вооружённых Сил в парке «Патриот» — побываете в грандиозном храмовом комплексе, посвящённом подвигу русского солдата. Узнаете о его архитектуре, символике и истории создания.

Галерея и музейный комплекс «Дорога Памяти» — самостоятельно посетите мультимедийную галерею протяжённостью 1418 метров — по числу дней ВОВ. Интерактивные экспозиции и диорамы позволят пройти путь войны день за днём.

Павловская Слобода — прогуляетесь по одному из древнейших поселений Подмосковья, известному с 1504 года. Услышите рассказ об истории боярского рода Морозовых, Мише Прушанине — сподвижнике Александра Невского и о значении этих мест в русской истории.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — осмотрите храм, возведённый в 1663 году Борисом Морозовым. Узнаете, какие царские особы бывали здесь, увидите библейские фрески и древние почитаемые иконы.

Организационные детали