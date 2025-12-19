Мои заказы

Святое воинство. Главный храм Вооружённых сил в Кубинке

Окунуться в память поколений и пройти путь героев (из Москвы)
Это путешествие к одному из самых грандиозных храмовых сооружений современности и третьему по величине храму России.

Вы узнаете историю создания комплекса, посетите Верхний и Нижний храмы, а также побываете в мультимедийной галерее «Дорога Памяти». По пути заедем в Павловскую Слободу и к Княжеозёрскому храму Александра Невского.
Описание экскурсии

Княжеозёрский храм святого князя Александра Невского — здесь хранится чудотворная Корсунская икона Божией Матери Одигитрия. Вы познакомитесь с историей обретения и почитания святыни и сможете приложиться к ней.

Главный храм Вооружённых Сил в парке «Патриот» — побываете в грандиозном храмовом комплексе, посвящённом подвигу русского солдата. Узнаете о его архитектуре, символике и истории создания.

Галерея и музейный комплекс «Дорога Памяти» — самостоятельно посетите мультимедийную галерею протяжённостью 1418 метров — по числу дней ВОВ. Интерактивные экспозиции и диорамы позволят пройти путь войны день за днём.

Павловская Слобода — прогуляетесь по одному из древнейших поселений Подмосковья, известному с 1504 года. Услышите рассказ об истории боярского рода Морозовых, Мише Прушанине — сподвижнике Александра Невского и о значении этих мест в русской истории.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — осмотрите храм, возведённый в 1663 году Борисом Морозовым. Узнаете, какие царские особы бывали здесь, увидите библейские фрески и древние почитаемые иконы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе туристического класса
  • Выдаём радиогиды с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 750 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3690 ₽
Новогодние праздники3950 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Волоколамская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

