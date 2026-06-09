Среди узких переулков Китай-города притаилась обитель, куда посторонний не попадёт без специального разрешения.
Иоанно-Предтеченский монастырь делит свою территорию с учреждениями МВД, поэтому его итальянский дворик, монашеская часть и подземный музей открываются не всем.
С нами вы увидите места, где по приказу Екатерины Великой заточили княжескую дочь, а также медный обруч, которого нет больше ни в одном храме России.
Иоанно-Предтеченский монастырь делит свою территорию с учреждениями МВД, поэтому его итальянский дворик, монашеская часть и подземный музей открываются не всем.
С нами вы увидите места, где по приказу Екатерины Великой заточили княжескую дочь, а также медный обруч, которого нет больше ни в одном храме России.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- внутренний итальянский дворик обители — редкий для русского православия ансамбль в стиле неоренессанс.
- монашескую часть территории, куда обычно нет доступа посторонним: мастерские, где сёстры шьют, варят варенье и делают душистое мыло.
- подземный музей в нижнем приделе храма с уникальными артефактами.
- храм, построенный по образцу итальянской базилики, с сохранившимися подлинными росписями купола и мозаичными полами.
- часовню с чудодейственным медным обручем, прикованным к образу Иоанна Предтечи.
- келью и место заточения самой знаменитой узницы монастыря — принцессы Августы Таракановой.
Вы узнаете:
- кем на самом деле была таинственная «принцесса» Августа Тараканова.
- почему эту узницу с величайшими почестями похоронили в усыпальнице Романовых.
- где провела 33 года своего заточения знаменитая «кровавая барыня» Салтычиха.
- какими чудесами прославилась блаженная старица Марфа Московская, к которой и сегодня не зарастает народная тропа.
- где, кроме греческого Афона, можно приложиться к мощам Иоанна Предтечи (и как это связано с Ивановской обителью).
- как в монастыре появился медный обруч, кто и зачем приковал его к иконе — и почему монахини ведут письменную летопись исцелений.
- какая современная тайная покровительница из Италии помогает монастырю сегодня.
Организационные детали
- Перед экскурсией мы попросим вас прислать паспортные данные (детям — свидетельства о рождении) для оформления пропуска.
- Допуск на территорию — только по документам.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1580 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Тайны Ивановой обители»
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Христа Спасителя - с подъёмом на смотровые площадки
От подземелий до небес: тайны символа веры и культуры России
Начало: В Храме Христа Спасителя
Завтра в 11:30
10 июн в 11:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Ключи от храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
11 июн в 12:30
12 июн в 12:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
1580 ₽ за человека