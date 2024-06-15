Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве

Посетить дореволюционный банк и познакомиться с его артефактами в интерактивном формате
Приглашаем на необычную экскурсию по старинному банку в центре Москвы. Вы попробуете открыть шкатулку с секретом, рассмотрите отмычки и инструменты взлома. Подержите в руках дореволюционные ключи и печати, монеты и бумажные деньги. Ощутите себя одновременно банковским работником и медвежатником. Чтобы постигать банковские тайны было ещё приятнее, мы угостим вас бокалом вина.
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1,5 часа вы:

  • Прикоснётесь к истории самого беспринципного банка Москвы
  • Раскроете, как он превратился в ломбард
  • Узнаете, какую функцию выполнял цветочный магазин на первом этаже
  • Разгадаете тайны странных сейфов
  • Пощупаете самую важную монету в истории страны

И многое другое!

Организационные детали

Бокал вина включён в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Большая Дмитровка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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