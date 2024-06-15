Приглашаем на необычную экскурсию по старинному банку в центре Москвы. Вы попробуете открыть шкатулку с секретом, рассмотрите отмычки и инструменты взлома. Подержите в руках дореволюционные ключи и печати, монеты и бумажные деньги. Ощутите себя одновременно банковским работником и медвежатником. Чтобы постигать банковские тайны было ещё приятнее, мы угостим вас бокалом вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1,5 часа вы:
- Прикоснётесь к истории самого беспринципного банка Москвы
- Раскроете, как он превратился в ломбард
- Узнаете, какую функцию выполнял цветочный магазин на первом этаже
- Разгадаете тайны странных сейфов
- Пощупаете самую важную монету в истории страны
И многое другое!
Организационные детали
Бокал вина включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Дмитровка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 54 туристов
Мы — культурно-развлекательный и образовательный проект. Проводим туда, куда обычному человеку не попасть. Рассказываем и показываем историю и великолепие нашего города, забираясь на самые высокие точки и уникальные площадки столицы. Предлагаем экскурсии, лекции, винные дегустации, концерты и многое другое в самых необычных форматах.Задать вопрос
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