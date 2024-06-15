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Приглашаем на необычную экскурсию по старинному банку в центре Москвы. Вы попробуете открыть шкатулку с секретом, рассмотрите отмычки и инструменты взлома. Подержите в руках дореволюционные ключи и печати, монеты и бумажные деньги. Ощутите себя одновременно банковским работником и медвежатником. Чтобы постигать банковские тайны было ещё приятнее, мы угостим вас бокалом вина.