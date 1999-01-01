Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом

4.3
13 отзывов
Москва хранит множество тайн и загадок, и наша экскурсия откроет вам самые увлекательные истории из потусторонней жизни города.

Вашим проводником станет граф Сен-Жермен — алхимик и оккультист, знакомый с мистикой не понаслышке.

Театрализованная автобусная экскурсия — прекрасный способ погрузиться в атмосферу таинственных историй о призраках и фантомах.

Вас ждут разнообразные и яркие впечатления!
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом

Что вы увидите 🤩

  • у храма Христа Спасителя — в районе, получившем пугающее название — «Чертолье»
  • на Гоголевском и Тверском бульварах
  • на Спиридоновке и у Сухаревской башни
  • на Патриарших, Чистых и Останкинских прудах
  • на Большой Садовой, 10, где расположилась всем известная «нехорошая» квартира из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
  • на Проклятом перекрёстке и Хитровке
  • на Ивановской горке и у Церкви Всех Святых на Кулишках
  • на Васильевском спуске и Лобном месте
  • у «Дома на набережной» и на Пречистенке.
Кто же такой граф Сен-Жермен?
В жизни… Москвовед, российский актёр театра и кино, телеведущий ВГТРК и радиоведущий на «Говорит Москва», выпускник и ныне преподаватель актёрского мастерства в театральном институте имени Б. Щукина, профессиональный экскурсовод. В продолжение экскурсии… Загадочный граф Сен–Жермен — одна из самых таинственных личностей во Франции в XVIII веке, путешественник, алхимик и оккультист.

В ходе театрализованной автобусной экскурсии из рассказа графа Сен–Жермена Вы узнаете:

  • леденящую душу легенду о проклятии игумений Алексеевского монастыря;
  • историю древнего Чертолья и языческих капищ;
  • о том, кто такие «Узники реки»;
  • загадку смерти Н. В. Гоголя;
  • какая мистическая связь была между Н. В. Гоголем и М. А. Булгаковым;
  • тайну Патриарших прудов и историю о связи этих мест с легендарным романом «Мастер и Маргарита»;
  • шокирующие секреты Меншиковой башни и многое–многое другое!

В продолжение костюмированной экскурсии по мистической Москве мы посетим и увидим:

  • зону, где регулярно появляются призраки мецената и благотворителя Саввы Морозова, скряги генерал–майора Кусовникова и злобной помещицы Салтычихи, жестоко убившей несколько десятков подвластных ей крепостных крестьян;
  • участок дороги, по которому, по слухам, до сих пор ездит фантом автомобиля Берии;
  • основное место обитания плазмоидов — «шарообразных объектов, которые время от времени проявляются на самых обычных фотографиях»;
  • сакральные места столицы, дарующие силу и благополучие, способствующие исполнению желаний;
  • проклятый перекрёсток;
  • самый мистический московский театр;
  • самые зловещие уголки легендарной Хитровки и многое другое!

Важная информация:

    В ходе нашей экскурсии мы сделаем остановку на берегу одного из самых известных московских прудов и устроим там самый настоящий шабаш с проведением мистических обрядов!
    Для проведения мистических обрядов будут использованы звуковые петарды и бенгальские огни! Также всех экскурсантов ждёт авторский фокус с горящим кошельком от самого графа Сен–Жермена!
    🚩 Начало: ст. м. Маяковская, ступеньки театра сатиры
    🏁 Место завершения: ст. м. Маяковская
     Что входит
    • Услуги русскоговорящего экскурсовода
    • Транспорт.
     Что не входит
    • Личные расходы
    Важная информация
    • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее.
    • Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
    Время проведения: Пт, Сб, Вск в 20:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Незабываемая М.
    Незабываемая М.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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