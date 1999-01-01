Кто же такой граф Сен-Жермен?

В жизни… Москвовед, российский актёр театра и кино, телеведущий ВГТРК и радиоведущий на «Говорит Москва», выпускник и ныне преподаватель актёрского мастерства в театральном институте имени Б. Щукина, профессиональный экскурсовод. В продолжение экскурсии… Загадочный граф Сен–Жермен — одна из самых таинственных личностей во Франции в XVIII веке, путешественник, алхимик и оккультист.

В ходе театрализованной автобусной экскурсии из рассказа графа Сен–Жермена Вы узнаете:

леденящую душу легенду о проклятии игумений Алексеевского монастыря;

историю древнего Чертолья и языческих капищ;

о том, кто такие «Узники реки»;

загадку смерти Н. В. Гоголя;

какая мистическая связь была между Н. В. Гоголем и М. А. Булгаковым;

тайну Патриарших прудов и историю о связи этих мест с легендарным романом «Мастер и Маргарита»;

шокирующие секреты Меншиковой башни и многое–многое другое!

В продолжение костюмированной экскурсии по мистической Москве мы посетим и увидим:

зону, где регулярно появляются призраки мецената и благотворителя Саввы Морозова, скряги генерал–майора Кусовникова и злобной помещицы Салтычихи, жестоко убившей несколько десятков подвластных ей крепостных крестьян;

участок дороги, по которому, по слухам, до сих пор ездит фантом автомобиля Берии;

основное место обитания плазмоидов — «шарообразных объектов, которые время от времени проявляются на самых обычных фотографиях»;

сакральные места столицы, дарующие силу и благополучие, способствующие исполнению желаний;

проклятый перекрёсток;

самый мистический московский театр;

самые зловещие уголки легендарной Хитровки и многое другое!

Важная информация:

В ходе нашей экскурсии мы сделаем остановку на берегу одного из самых известных московских прудов и устроим там самый настоящий шабаш с проведением мистических обрядов!

Для проведения мистических обрядов будут использованы звуковые петарды и бенгальские огни! Также всех экскурсантов ждёт авторский фокус с горящим кошельком от самого графа Сен–Жермена!