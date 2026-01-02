На автобусной экскурсии с графом Сен-Жерменом вы погрузитесь в мир мистики Москвы.Увлекательное путешествие по загадочным местам столицы откроет вам тайны проклятий, легенды о призраках и мистические обряды. Посетите Патриаршие пруды,

Меньшикову башню и другие знаковые места. Экскурсия подходит для всей семьи, но детям до 18 лет необходимо сопровождение взрослых. Маршрут может изменяться в зависимости от дорожной ситуации, но программа останется насыщенной и интересной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними пейзажами, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но это время добавит особую атмосферу. Весной, в марте и апреле, природа оживает, что делает поездку приятной, хотя погода может быть переменчивой.

Сейчас август — это идеальное время.