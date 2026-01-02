На автобусной экскурсии с графом Сен-Жерменом вы погрузитесь в мир мистики Москвы.
Увлекательное путешествие по загадочным местам столицы откроет вам тайны проклятий, легенды о призраках и мистические обряды. Посетите Патриаршие пруды,
Увлекательное путешествие по загадочным местам столицы откроет вам тайны проклятий, легенды о призраках и мистические обряды. Посетите Патриаршие пруды,
6 причин купить эту экскурсию
- 👻 Погружение в мистическую атмосферу
- 🚌 Комфортное путешествие на автобусе
- 📜 Увлекательные легенды и истории
- 🏰 Посещение знаковых мест Москвы
- 🎭 Театрализованное сопровождение
- 🎇 Мистические обряды и шоу
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними пейзажами, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но это время добавит особую атмосферу. Весной, в марте и апреле, природа оживает, что делает поездку приятной, хотя погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Патриаршие пруды
- Меньшикова башня
- Тверской бульвар
- Семь священных холмов
Описание экскурсии
На театрализованной экскурсии в компании графа Сен-Жермена вы откроете дверь в мир мистических историй Москвы: услышите о проклятии игумений Алексеевского монастыря и языческих капищах, о водяном Кондратии из Москвы-реки и похороненном заживо Н. В. Гоголе. Мы побываем:
- на Патриарших прудах, где прогуливалась свита Воланда
- у Меньшиковой башни, в которую однажды неспроста ударила молния
- на Тверском бульваре, где бродит призрак чёрного кота
- на Семи священных холмах, на которых и стоит Москва
- в древних закоулках, где каждый дом хранит многовековые тайны
- на месте лютых казней, где людей сжигали живьём на кострах
- и в других загадочных местах Москвы — от проклятого перекрестка до улочек, где до сих пор встречаются призраки мецената Саввы Морозова и злобной помещицы Салтычихи, замучившей десятки крепостных крестьян.
А еще мы устроим настоящий шабаш на берегу одного из московских прудов: проведем мистический обряд с использованием звуковых петард, пиротехнического фонтана и бенгальских огней.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе для группы от 19 человек. Если участников меньше 19 человек, экскурсия пройдет на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Для детей до 18 лет участие в экскурсии возможно только вместе с родителями (или опекунами). При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей. Посадка в автобус детей до 7 лет осуществляется при наличии детского кресла
- На стоянках автобус не ждёт дольше 5 минут. Пожалуйста, рассчитывайте своё время и не оставляйте в автобусе личные вещи. Организатор не несет за них ответственность
- При перекрытии Красной площади, Тверской улицы или других локаций возможно изменение маршрута экскурсии (без уменьшения объема и качества программы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети до 17 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Студенты
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провели экскурсии для 21192 туристов
Миссия нашей команды — открывать город через призму искренней любви и глубокого знания. Наши гиды — историки, культурологи и краеведы с академическим багажом знаний — создают увлекательные маршруты, где каждый
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень занимательная интересная экскурсия, граф 😁 огонь, шутки в тему, финал бомба. Всем советую 😘 не пожалеете
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Были на экскурсии с сыном подростком. Ему было откровенно скучно. Ожидали чего-то более динамичного что ли. Про ведьм и привидения информации было не сильно много. Мне самой слушать гида было интересно, много исторической информации узнала. Пиротехническое шоу в конце маршрута зашло всем, тут не придраться))
Резюме - рекомендовала бы экскурсию взрослым участникам, ну, либо детям, интересующимся историей страны.
Резюме - рекомендовала бы экскурсию взрослым участникам, ну, либо детям, интересующимся историей страны.
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Восторг! Чудесный Николай, прекрасный юмор,артистизм и настрой. Читали отзывы удивлялись людям, которые поставили не 5звезд(мб им лично Познер до этого вел с балалаечниками);)). Мы заядлые ходоки по экскурсиям лет 10,есть с чем сравнить. Сюда-за настроением, информацией и прекрасным гидом!!! Спасибо, ребята-трудяги. Равных экскурсий-пока не встретили.
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М
В целом - не жалеем, что сходили, было интересно. И теплый комфортабельный автобус вообще большой плюс зимой. Я бы сказала, что это скорее историческая экскурсия с элементами мистики, а не
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Когда увидели экскурсовода "в облачении", подумали, что будет несерьезное детское представление в стиле "аля гари поттер". Каково же было неожиданно и приятно, когда по ходу экскурсии стала раскрываться старинная и
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Прекрасный вечер! Бесподоьное чувство юмора ведущего. Такт и умение управлять группой. В большой группе всегда есть мешающие, с таким ведущим-не забалуешь;))Но все как-то легко и внимательно! Содеражние,манера!Настоящий трудяга и прекрасный артист!
Очень рекомендую. Ходили 2 взрослых и 2 подростка-всем очень откликнулось. Сюрпризы и интересности;),даже для искушённых.
Одна из самых замечательных экскурсий на Трипстер! Для любой компании! Настроение обеспечено!
Очень рекомендую. Ходили 2 взрослых и 2 подростка-всем очень откликнулось. Сюрпризы и интересности;),даже для искушённых.
Одна из самых замечательных экскурсий на Трипстер! Для любой компании! Настроение обеспечено!
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