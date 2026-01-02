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Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом

Погрузитесь в мистическую атмосферу Москвы с графом Сен-Жерменом. Узнайте о легендах и тайнах столицы, посетив загадочные места
На автобусной экскурсии с графом Сен-Жерменом вы погрузитесь в мир мистики Москвы.

Увлекательное путешествие по загадочным местам столицы откроет вам тайны проклятий, легенды о призраках и мистические обряды. Посетите Патриаршие пруды,
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Меньшикову башню и другие знаковые места. Экскурсия подходит для всей семьи, но детям до 18 лет необходимо сопровождение взрослых.

Маршрут может изменяться в зависимости от дорожной ситуации, но программа останется насыщенной и интересной

4.5
55 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 👻 Погружение в мистическую атмосферу
  • 🚌 Комфортное путешествие на автобусе
  • 📜 Увлекательные легенды и истории
  • 🏰 Посещение знаковых мест Москвы
  • 🎭 Театрализованное сопровождение
  • 🎇 Мистические обряды и шоу

Лучшее время для посещения

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апр
май
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июл
авг
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними пейзажами, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия будет менее комфортной из-за холодов, но это время добавит особую атмосферу. Весной, в марте и апреле, природа оживает, что делает поездку приятной, хотя погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом

Что можно увидеть

  • Патриаршие пруды
  • Меньшикова башня
  • Тверской бульвар
  • Семь священных холмов

Описание экскурсии

На театрализованной экскурсии в компании графа Сен-Жермена вы откроете дверь в мир мистических историй Москвы: услышите о проклятии игумений Алексеевского монастыря и языческих капищах, о водяном Кондратии из Москвы-реки и похороненном заживо Н. В. Гоголе. Мы побываем:

  • на Патриарших прудах, где прогуливалась свита Воланда
  • у Меньшиковой башни, в которую однажды неспроста ударила молния
  • на Тверском бульваре, где бродит призрак чёрного кота
  • на Семи священных холмах, на которых и стоит Москва
  • в древних закоулках, где каждый дом хранит многовековые тайны
  • на месте лютых казней, где людей сжигали живьём на кострах
  • и в других загадочных местах Москвы — от проклятого перекрестка до улочек, где до сих пор встречаются призраки мецената Саввы Морозова и злобной помещицы Салтычихи, замучившей десятки крепостных крестьян.

А еще мы устроим настоящий шабаш на берегу одного из московских прудов: проведем мистический обряд с использованием звуковых петард, пиротехнического фонтана и бенгальских огней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе для группы от 19 человек. Если участников меньше 19 человек, экскурсия пройдет на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Для детей до 18 лет участие в экскурсии возможно только вместе с родителями (или опекунами). При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей. Посадка в автобус детей до 7 лет осуществляется при наличии детского кресла
  • На стоянках автобус не ждёт дольше 5 минут. Пожалуйста, рассчитывайте своё время и не оставляйте в автобусе личные вещи. Организатор не несет за них ответственность
  • При перекрытии Красной площади, Тверской улицы или других локаций возможно изменение маршрута экскурсии (без уменьшения объема и качества программы)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Дети до 17 лет1500 ₽
Пенсионеры1600 ₽
Студенты1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провели экскурсии для 21192 туристов
Миссия нашей команды — открывать город через призму искренней любви и глубокого знания. Наши гиды — историки, культурологи и краеведы с академическим багажом знаний — создают увлекательные маршруты, где каждый
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факт — это часть большой истории. Мы хорошо знаем Москву, придерживаемся индивидуального подхода к каждому путешественнику, умеем превращать прогулки в захватывающие путешествия, способны увлекать и взрослых, и детей, а ещё постоянно обновляем свои знания и расширяем профессиональный кругозор. Любовь к городу — главный двигатель нашей работы. А наша цель — чтобы вы ушли с экскурсии с новым взглядом на Москву и желанием вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
6
3
4
2
2
1
1
Е
Очень занимательная интересная экскурсия, граф 😁 огонь, шутки в тему, финал бомба. Всем советую 😘 не пожалеете
Очень занимательная интересная экскурсия, граф 😁 огонь, шутки в тему, финал бомба. Всем советую 😘 не пожалеете
Очень занимательная интересная экскурсия, граф 😁 огонь, шутки в тему, финал бомба. Всем советую 😘 не пожалеете
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Светлана
Были на экскурсии с сыном подростком. Ему было откровенно скучно. Ожидали чего-то более динамичного что ли. Про ведьм и привидения информации было не сильно много. Мне самой слушать гида было интересно, много исторической информации узнала. Пиротехническое шоу в конце маршрута зашло всем, тут не придраться))
Резюме - рекомендовала бы экскурсию взрослым участникам, ну, либо детям, интересующимся историей страны.
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Екатерина
Восторг! Чудесный Николай, прекрасный юмор,артистизм и настрой. Читали отзывы удивлялись людям, которые поставили не 5звезд(мб им лично Познер до этого вел с балалаечниками);)). Мы заядлые ходоки по экскурсиям лет 10,есть с чем сравнить. Сюда-за настроением, информацией и прекрасным гидом!!! Спасибо, ребята-трудяги. Равных экскурсий-пока не встретили.
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М
В целом - не жалеем, что сходили, было интересно. И теплый комфортабельный автобус вообще большой плюс зимой. Я бы сказала, что это скорее историческая экскурсия с элементами мистики, а не
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полностью мистическая, но это не так важно. Все равно было познавательно.
Самое главное разочарование, пожалуй, полное отсутствие театрализованности. Из обещанного были костюм (шляпа и трость) и финал с пиротехникой. Гид оставался в образе графа примерно первые пять минут поездки, а потом напрочь забыл о том, что он персонаж. Я считаю, что если уж экскурсия заявлена как театральная, то гид должен вести себя как персонаж в течение всей экскурсии. Рассказывал он интересно, харизматично и понятно, тут вопросов нет. Но, возможно, не стоит тогда обещать именно театрализованного рассказа при бронировании. Также, возможно, стоит попросить гида воздержаться от постоянных высказываний своего мнения насчет отсталости и обреченности современного общества. Не понимаю как это связанно с темой экскурсии и почему участники должны выслушивать его личное и весьма однобокое мнение через каждые 10 минут рассказа.
В общем, наполнение и маршрут интересные (не прямо эксклюзивная и мега-оригинальная программа, но нам, москвичам, все равно скучно не было), поездка комфортная, а вот с гидом нам, похоже, не повезло. Но если вы хотите именно представления, а не обычной экскурсии, то вам не сюда.

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Людмила
Когда увидели экскурсовода "в облачении", подумали, что будет несерьезное детское представление в стиле "аля гари поттер". Каково же было неожиданно и приятно, когда по ходу экскурсии стала раскрываться старинная и
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современная Москва, переплетение судеб и сюжетов, исторические факты. Увлеченность и эмоционально артистическая подача Николая держала в интересном ожидании. На экскурсии были с 7 летним ребенком, который ненавидит все экскурсии, после этой же сказал "вау!". Николай - Молодец! Так держать! Мы знакомые с историей люди открыли для себя множество неизвестного ранее и детям было интересно. Плюс, что не засиживались в автобусе, а гуляли по городу. А уж завершение потрясающее! Сюрприз вышел)

Когда увидели экскурсовода "в облачении", подумали, что будет несерьезное детское представление в стиле "аля гари поттер".
Когда увидели экскурсовода "в облачении", подумали, что будет несерьезное детское представление в стиле "аля гари поттер".
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Екатерина
Прекрасный вечер! Бесподоьное чувство юмора ведущего. Такт и умение управлять группой. В большой группе всегда есть мешающие, с таким ведущим-не забалуешь;))Но все как-то легко и внимательно! Содеражние,манера!Настоящий трудяга и прекрасный артист!
Очень рекомендую. Ходили 2 взрослых и 2 подростка-всем очень откликнулось. Сюрпризы и интересности;),даже для искушённых.
Одна из самых замечательных экскурсий на Трипстер! Для любой компании! Настроение обеспечено!
Прекрасный вечер! Бесподоьное чувство юмора ведущего. Такт и умение управлять группой. В большой группе всегда есть
Прекрасный вечер! Бесподоьное чувство юмора ведущего. Такт и умение управлять группой. В большой группе всегда есть
Прекрасный вечер! Бесподоьное чувство юмора ведущего. Такт и умение управлять группой. В большой группе всегда есть
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