Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом

Групповая экскурсия в Москве

Потусторонний мир, тени прошлого, загадки и тайны - на каждый метр экскурсии

Переход из одного года в другой — самый мистический период. В этот момент приоткрываются двери между мирами, сбывается несбыточное, случается невероятное. Так что самое время отправиться с нами в увлекательное путешествие по Москве. Вас ждут кремлёвские призраки, загадочные Патриаршие и многое другое. Будет ужасно… интересно!
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Призраки и привидения Москвы - групповая автобусная экскурсия с мистическим Дедом Морозом
Ближайшие даты:
1
янв
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янв
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янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 400 ₽
Дети до 16 лет1 200 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные)1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы увидите:

  • самый центр города, одетый в праздничную иллюминацию
  • храм Христа спасителя
  • Тверской бульвар и световой туннель на нём
  • Садовое кольцо
  • Патриаршие пруды
  • набережную парка «Зарядье»
  • Чистые пруды
  • Новодевичий монастырь

Мистический Дед Мороз (и по совместительству профессиональный гид) расскажет:

  • почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира
  • почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр
  • какова подлинная история Патриарших прудов, и почему они так притягивали к себе М. А. Булгакова

А ещё вы узнаете о мистике перезахоронения Н. В. Гоголя, фантоме автомобиля, призраке особняка Морозовой, тайне храма Христа Спасителя, неприкаянных привидениях Девичьего поля и об истории дамы, попытавшейся обмануть смерть.

Организационные детали

  • Наша программа предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одевайтесь по погоде
  • Экскурсия рекомендована для взрослых и детей от 8 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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