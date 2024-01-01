Потусторонний мир, тени прошлого, загадки и тайны - на каждый метр экскурсии
Переход из одного года в другой — самый мистический период. В этот момент приоткрываются двери между мирами, сбывается несбыточное, случается невероятное. Так что самое время отправиться с нами в увлекательное путешествие по Москве. Вас ждут кремлёвские призраки, загадочные Патриаршие и многое другое. Будет ужасно… интересно!
Ближайшие даты:
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
|Дети до 16 лет
|1 200 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные)
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы увидите:
- самый центр города, одетый в праздничную иллюминацию
- храм Христа спасителя
- Тверской бульвар и световой туннель на нём
- Садовое кольцо
- Патриаршие пруды
- набережную парка «Зарядье»
- Чистые пруды
- Новодевичий монастырь
Мистический Дед Мороз (и по совместительству профессиональный гид) расскажет:
- почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира
- почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр
- какова подлинная история Патриарших прудов, и почему они так притягивали к себе М. А. Булгакова
А ещё вы узнаете о мистике перезахоронения Н. В. Гоголя, фантоме автомобиля, призраке особняка Морозовой, тайне храма Христа Спасителя, неприкаянных привидениях Девичьего поля и об истории дамы, попытавшейся обмануть смерть.
Организационные детали
- Наша программа предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одевайтесь по погоде
- Экскурсия рекомендована для взрослых и детей от 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- метро «Красные Ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 188 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
ГрупповыеНа автобусеМистическиеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеСвятые местаЗарядьеПопулярные местаМонастыри, церкви, храмыБулгаковХрам Христа СпасителяНабережнаяНовогодние 2024ПаркиПрирода и пейзажиПатриаршие прудыЧистые прудыСадовое КольцоЦентр МосквыСтарая МоскваЭкскурсии по Тверскому бульваруТверской бульварПосле работыСамое главноеДед Мороз
Похожие туры из Москвы
Мини-группа
2.5 часа
Мистическая Москва: необычное в обычном
Погулять по центру и открыть для себя тайны столицы в мини-группе
в районе метро «Кропоткинская»
Завтра
26 ноя
1 дек
3 дек
777583₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Станция метро «Площадь революции»
Завтра
29 ноя
2 дек
6 дек
от 990₽ за человека