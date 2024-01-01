Переход из одного года в другой — самый мистический период. В этот момент приоткрываются двери между мирами, сбывается несбыточное, случается невероятное. Так что самое время отправиться с нами в увлекательное путешествие по Москве. Вас ждут кремлёвские призраки, загадочные Патриаршие и многое другое. Будет ужасно… интересно!