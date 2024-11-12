Театральная площадь для детей

На нескучной прогулке узнать, как искрится жизнь на подмостках столицы
Я познакомлю вас с театрами Москвы и людьми, чьими стараниями они прославились. Пройдём по улице, которая помнит Скоморошью слободу с певцами, плясунами да рассказчиками.

Доберёмся до места, где раньше жили царские ключники, а сегодня любят гулять москвичи и гости города. Будем встречать богинь, композиторов, писателей, меценатов — и поговорим о каждом из них.
Театральная площадь для детей
Театральная площадь для детей
Театральная площадь для детей
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00

Описание экскурсии

На нашем пути:

  • Театральная площадь — красивая и шумная
  • Большой театр — один из крупнейших в стране
  • Малый театр, сыгравший важную роль в развитии русской культуры
  • РАМТ, умеющий говорить на актуальные темы
  • Театр оперетты — вихрь музыки и веселья
  • Театр Чехова — символ новаторства в сценическом искусстве
  • Улица Большая Дмитровка, наполненная яркими именами и событиями и манящая своими огнями
  • Переулок Камергерский, который прошёл путь от монастырского уголка до престижного променада

На прогулке я расскажу:

  • Как зарождалась театральная жизнь Москвы
  • Что может повлиять на лицо города и где это видно на Театральной площади
  • Какой путь проделало сценическое искусство от народного до элитарного
  • Кто он — старый скупец, который боялся потратить на себя копеечку, но не жалел денег на театр
  • Кого называли Моцартом 20 века

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 7 лет и их родителям
  • Экскурсию можно провести для одной школьной группы (для группы от 6 человек — скидка на следующих участников). Детали уточняйте в переписке

во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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