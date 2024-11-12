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Я познакомлю вас с театрами Москвы и людьми, чьими стараниями они прославились. Пройдём по улице, которая помнит Скоморошью слободу с певцами, плясунами да рассказчиками.



Доберёмся до места, где раньше жили царские ключники, а сегодня любят гулять москвичи и гости города. Будем встречать богинь, композиторов, писателей, меценатов — и поговорим о каждом из них.