Я познакомлю вас с театрами Москвы и людьми, чьими стараниями они прославились. Пройдём по улице, которая помнит Скоморошью слободу с певцами, плясунами да рассказчиками.
Доберёмся до места, где раньше жили царские ключники, а сегодня любят гулять москвичи и гости города. Будем встречать богинь, композиторов, писателей, меценатов — и поговорим о каждом из них.
Доберёмся до места, где раньше жили царские ключники, а сегодня любят гулять москвичи и гости города. Будем встречать богинь, композиторов, писателей, меценатов — и поговорим о каждом из них.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Театральная площадь — красивая и шумная
- Большой театр — один из крупнейших в стране
- Малый театр, сыгравший важную роль в развитии русской культуры
- РАМТ, умеющий говорить на актуальные темы
- Театр оперетты — вихрь музыки и веселья
- Театр Чехова — символ новаторства в сценическом искусстве
- Улица Большая Дмитровка, наполненная яркими именами и событиями и манящая своими огнями
- Переулок Камергерский, который прошёл путь от монастырского уголка до престижного променада
На прогулке я расскажу:
- Как зарождалась театральная жизнь Москвы
- Что может повлиять на лицо города и где это видно на Театральной площади
- Какой путь проделало сценическое искусство от народного до элитарного
- Кто он — старый скупец, который боялся потратить на себя копеечку, но не жалел денег на театр
- Кого называли Моцартом 20 века
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 7 лет и их родителям
- Экскурсию можно провести для одной школьной группы (для группы от 6 человек — скидка на следующих участников). Детали уточняйте в переписке
во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 6983 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которыеЗадать вопрос
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