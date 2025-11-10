Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Тайна не в театре. Она — в нас. Но театр — это золотой ключик, который откроет эту тайну.



Чтобы почувствовать волшебную силу искусства ещё до того, как откроется занавес, мы отправимся на прогулку по Театральной площади и её окрестностям. Вы услышите о людях, которые задали тон театральной архитектуре. И тех великих и талантливых, кто создавал храм Мельпомены и служил ему.