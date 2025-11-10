Тайна не в театре. Она — в нас. Но театр — это золотой ключик, который откроет эту тайну.
Чтобы почувствовать волшебную силу искусства ещё до того, как откроется занавес, мы отправимся на прогулку по Театральной площади и её окрестностям. Вы услышите о людях, которые задали тон театральной архитектуре. И тех великих и талантливых, кто создавал храм Мельпомены и служил ему.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Фонтан Джованни Витали. Мы рассмотрим фигурки мальчиков-путти, которые символизируют Комедию, Трагедию, Музыку и Поэзию
- Сквер на Театральной площади. Я расскажу об истории театра в России со времён царя Алексея Михайловича
- Большой театр. Вы услышите о реконструкции площади после пожара 1812 года, происхождении названия театра и метаморфозах его архитектурного облика
- Малый театр. Вы узнаете об истории дома Варгина, о последней перестройке театра и прославивших его актёрах
- Московская частная русская опера Саввы Мамонтова. Мы поговорим об идее создания Дворца искусств
- Российский академический молодёжный театр (РАМТ). Увидим здания-близнецы на Театральной площади
- Театр оперетты. Я расскажу об истории особняка и его прежних владельцах. А также о частной Опере Зимина и современном театре
- Сквер Майи Плисецкой, Камергерский переулок, МХТ им. Чехова и многое-многое другое!
Вы узнаете:
- Как началась театральная история Москвы
- Кого обвиняли во всех пожарах Большого театра
- Что за удивительный механизм создал Майкл Меддокс
- Как Савва Мамонтов увековечил произведение Михаила Врубеля
- Кто из великих определил судьбу Юрия Соломина
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен взрослым и детям среднего и старшего возраста
- Возможно увеличение количества участников
- Продолжительность экскурсии может варьироваться от полутора до двух часов
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Здравствуйте, я аккредитованный гид Финогеева Татьяна. Я родилась в Москве, очень люблю свой город и всегда хотела поделиться этой любовью с гостями нашей столицы. Мне хотелось, чтобы рассказ был грамотный и интересный. Буду рада видеть вас на своих экскурсиях!Задать вопрос
