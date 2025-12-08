Вы станете сыщиками, что расследуют конфликт царевны Софьи и Петра I. Расшифруете послания, найдёте артефакты и вынесете вердикт — была ли Софья жертвой или тираном.
Загадки с монетами 17 века, встреча с придворными и чумным доктором, тайные знаки и символы в архитектуре монастыря помогут погрузиться в интриги того времени, а традиционные угощения добавят антуража.
Описание квеста
Встреча у сквера 40-летия Октября — у закладного камня. Отсюда открывается первый вид на монастырь, хранящий вековые тайны.
На нашем пути:
- Новодевичьи пруды с отражающимися в воде монастырскими стенами
- памятник утке с утятами — милая и трогательная скульптура
- стены и башни монастыря, связанные политическими интригами русского Средневековья
- Напрудная башня — когда-то в ней была заточена царевна Софья, а сегодня здесь загадывают желания
- легендарные тайники у стен — именно здесь вам предстоит отыскать зашифрованные тайники и артефакты
Вы узнаете:
- почему юный Пётр I видел в сестре Софье главную угрозу своей власти
- кто на самом деле дёргал за ниточки, управляя Петром и Софьей
- как связаны умная и властная царевна Софья и великий государев министр князь Василий Голицын
- был ли стрелецкий бунт 1698 года стихийным восстанием или тщательно спланированной акцией
- что случилось с грозными стрелецкими полками, которые много лет были опорой русских царей
Чтобы не устать, в середине квеста сделаем перерыв — с классическим русским чаепитием.
Финал — там же, где мы встретились. Вы сможете обсудить впечатления и получить памятные сувениры, а победитель квеста — ещё и ценный подарок.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- В стоимость включено: чаепитие с угощениями, сувениры, фото и видео с экскурсии в электронном виде, радиогиды на время квеста
- Квест проведу я или другой гид-историк из нашей команды
в воскресенье в 11:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3000 ₽
|Дети до 17 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Наша команда гидов-москвичей работает с 2003 года, имеет официальную аккредитацию и создаёт не просто экскурсию, а путешествие в мир истории и живой природы Москвы и Подмосковья.
