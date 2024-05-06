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Индивидуальная
1.5 часа
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 17:15
21 июня в 17:15
5 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Стать детективами, отыскать самую маленькую скульптуру Москвы и картины в фонтане
Начало: У метро «Новокузнецкая»
27 июня в 09:30
28 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 мая 2024Ходили семьёй: двое взрослых и двое подростков по случаю Дня рождения дочери (13 лет). Квест по описанию выбрала именинница -
- ООльга12 февраля 2024Очень доброжелательный персонал! Отзывчивые понимающие люди. Интересный сюжет и продуманный сценарий. Молодцы!
- ВВарвара11 сентября 2023Интересный квест для подростков и для взрослых)) ходили командой (3 детей:13,17 и 7 лет. 4 взрослых. Весело было всем. Рекомендую такой поход, к примеру, чтобы отметить подростковый день рождения))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Детективные квесты»
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