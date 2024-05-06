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ожидания совпали с реальностью. Отличная организация: управление временем и целями каждого этапа квеста, антураж, разные форматы контента (видно, живая беседа, тексты, картинки). Проверка навыков работы с информацией: анализ, формулировка гипотез, аргументация. Отмечу четкость и тактичность ведущего Виктора, приветливость и заботу Анны, кто нас встретила и проводила. В конце была пятиминутка обратной связи: что понравилось, что было сложно. Очень вежливо, в диалоге, видно, что ребята горят своим делом - класс! Спасибо за мероприятие, однозначно отличный для нас опыт! Рекомендуем.