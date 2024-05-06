Детективные квесты – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Детективные квесты» в Москве, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 17:15
21 июня в 17:15
5 500 за всё до 4 чел.
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
7 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Стать детективами, отыскать самую маленькую скульптуру Москвы и картины в фонтане
Начало: У метро «Новокузнецкая»
27 июня в 09:30
28 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 мая 2024
    «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
    Ходили семьёй: двое взрослых и двое подростков по случаю Дня рождения дочери (13 лет). Квест по описанию выбрала именинница -
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    ожидания совпали с реальностью. Отличная организация: управление временем и целями каждого этапа квеста, антураж, разные форматы контента (видно, живая беседа, тексты, картинки). Проверка навыков работы с информацией: анализ, формулировка гипотез, аргументация. Отмечу четкость и тактичность ведущего Виктора, приветливость и заботу Анны, кто нас встретила и проводила. В конце была пятиминутка обратной связи: что понравилось, что было сложно. Очень вежливо, в диалоге, видно, что ребята горят своим делом - класс! Спасибо за мероприятие, однозначно отличный для нас опыт! Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
    Очень доброжелательный персонал! Отзывчивые понимающие люди. Интересный сюжет и продуманный сценарий. Молодцы!
  • В
    Варвара
    11 сентября 2023
    «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
    Интересный квест для подростков и для взрослых)) ходили командой (3 детей:13,17 и 7 лет. 4 взрослых. Весело было всем. Рекомендую такой поход, к примеру, чтобы отметить подростковый день рождения))

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Детективные квесты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
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  3. Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Детективные квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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