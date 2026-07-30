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Теплоходная прогулка от Зарядья до Киевской (1 ч 15 мин)

Речной путь из древнего района мимо главных достопримечательностей и парков
Этот маршрут известен как центральная прогулочная линия и популярен у жителей и гостей столицы.

С борта панорамного теплохода вы увидите и памятники истории, и современные постройки — город в ритме набережных, мостов и проспектов.

В памяти и на фото останутся Кремль, Парк Горького, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности.
Теплоходная прогулка от Зарядья до Киевской (1 ч 15 мин)
Теплоходная прогулка от Зарядья до Киевской (1 ч 15 мин)
Теплоходная прогулка от Зарядья до Киевской (1 ч 15 мин)

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр Эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Крымский мост — Парк Горького — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Причал «Киевский»

Организационные детали

  • Продолжительность 1 ч 15 мин
  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Добрыня» или «Святогор». На судне есть туалет, работает кафе-бар
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
  • Прогулка доступна для гостей с велосипедами и детскими колясками

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до Киевского590 ₽
Взрослый, круговой1290 ₽
Взрослый, в одну сторону до Киевского790 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, круговой990 ₽
Детский, до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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