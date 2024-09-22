Это приятная экспресс-прогулка, которая подарит вам столичные виды-открытки.
На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Зарядье» и «Музеон», пряничного храма Василия Блаженного, Кремля, златоглавого храма Христа Спасителя и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Зарядье» и «Музеон», пряничного храма Василия Блаженного, Кремля, златоглавого храма Христа Спасителя и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Зарядье» — Кремль — Дом на набережной — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Причал «Зарядье»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Кристалл», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров. На борту есть туалет, также выдаются пледы
- Длительность прогулки — 1 час 15 минут
- Это речная прогулка без сопровождения гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|790 ₽
|Детский до 12 лет
|590 ₽
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 19367 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Ставлю 5 звезд как аванс, еще есть над чем поработать. Вилы очень красивые!
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Часовая кольцевая прогулка от Зарядья с возвращением на тот же причал. Аудиогид говорит фоном на протяжении всего маршрута, приятный голос, все слышно. Нам очень повезло с погодой - плюс застали момент включения иллюминации - феерично. С маленькими детьми-непоседами - самый лучший маршрут - и коротко, и зрелищно одновременно! Рекомендую.
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С
Отличная получилась прогулка. Гид молодец, вся информация лёгкая,понятно и интересно было даже ребёнку. Время пролетело незаметно,хотелось ещё 😍Рекомендую 👍
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Неплохая экскурсия за такую цену. Рассказывает аудиогид. Садиться лучше на причале у Кремля, не у Храма на крови, тогда уже все места на палубе разобраны.
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Е
Хорошая прогулка, аудиогид, проплыли основные знаковые места- Кремль, Храм Христа Спасителя, Красный Октябрь, Парк Горького
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С
отличная экскурсия! с сопровождением гида.
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