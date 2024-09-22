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Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"

Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Это приятная экспресс-прогулка, которая подарит вам столичные виды-открытки.

На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Зарядье» и «Музеон», пряничного храма Василия Блаженного, Кремля, златоглавого храма Христа Спасителя и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
4.1
12 отзывов
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Зарядье» — Кремль — Дом на набережной — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Причал «Зарядье»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Кристалл», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров. На борту есть туалет, также выдаются пледы
  • Длительность прогулки — 1 час 15 минут
  • Это речная прогулка без сопровождения гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый790 ₽
Детский до 12 лет590 ₽
Детский до 5 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 19367 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ставлю 5 звезд как аванс, еще есть над чем поработать. Вилы очень красивые!
Ставлю 5 звезд как аванс, еще есть над чем поработать. Вилы очень красивые!
Ставлю 5 звезд как аванс, еще есть над чем поработать. Вилы очень красивые!
Ставлю 5 звезд как аванс, еще есть над чем поработать. Вилы очень красивые!
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Татьяна
Часовая кольцевая прогулка от Зарядья с возвращением на тот же причал. Аудиогид говорит фоном на протяжении всего маршрута, приятный голос, все слышно. Нам очень повезло с погодой - плюс застали момент включения иллюминации - феерично. С маленькими детьми-непоседами - самый лучший маршрут - и коротко, и зрелищно одновременно! Рекомендую.
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С
Отличная получилась прогулка. Гид молодец, вся информация лёгкая,понятно и интересно было даже ребёнку. Время пролетело незаметно,хотелось ещё 😍Рекомендую 👍
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Анжелика
Неплохая экскурсия за такую цену. Рассказывает аудиогид. Садиться лучше на причале у Кремля, не у Храма на крови, тогда уже все места на палубе разобраны.
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Е
Хорошая прогулка, аудиогид, проплыли основные знаковые места- Кремль, Храм Христа Спасителя, Красный Октябрь, Парк Горького
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С
отличная экскурсия! с сопровождением гида.
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