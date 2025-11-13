Приглашаю насладиться неспешной прогулкой в уютной и комфортной обстановке речного трамвайчика.
Через большие панорамные окна вы полюбуетесь на достопримечательности столицы и узнаете интересные и необычные факты о ней.
Описание водной прогулки
Во время речной прогулки вас ожидает:
- увлекательный рассказ о том, где находится поганое место;
- вы узнаете, почему люди на праздник Троицы опускали венки в Москву-реку;
- увидите, где проживали самые что ни на есть коренные москвичи с вековыми документами на землю; где варили вкусное пиво, а где выпускали полотно и снаряды для нашей армии;
- гид откроет секрет, как можно ночью попасть в мавзолей и расскажет об истории строительства Москвы-Сити;
- вам покажут, где находилась приездня и объяснят, почему не появилась километровая Россия;
• вместе с гидом вы полюбуетесь сталинскими высотками, а также вспомните их историю и историю Дома Советов. Важная информация:Оплата проездного билета на речной трамвайчик не входит в стоимость экскурсии и осуществляется самостоятельно (оплата на месте картой банка или «Тройка»). Стоимость проезда от 100 рублей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бородинский мост
- Смоленский метромост
- Здание посольства Великобритании
- Здание СЭВ
- Дом Правительства
- Краснопресненская ТЭЦ
- Бадаевский пивзавод
- Шлюз
- Сталинские высотки
- Гостиница «Украина»
- Москва-Сити
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на речном трамвайчике
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киевский причал (Бережковская наб., 1. Метро Киевская, выход 4)
Завершение: Причал Парк Фили
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Оплата проездного билета на речной трамвайчик не входит в стоимость экскурсии и осуществляется самостоятельно (оплата на месте картой банка или «Тройка»)
- Стоимость проезда от 100 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Елена отлично знает историю Москвы, рассказала много интересных фактов начиная от времен 1812 года по настоящий день, ребенок 12 лет слушала с удовольствием, да и мы узнали много нового и интересного! Однозначно рекомендуем!!!
Н
Наталья
11 ноя 2025
Очень интересный взгляд на город с ракурса реки во время не смешного движения. Транспорт идёт плавно и тихо. Удовольствие от красивых исторических и современных видов и гордости за нашу столицу. Рекомендую и молодым людям, и людям с ограниченными возможностями. В организационном плане все чётко, интересно и пунктуально.
П
Павел
24 окт 2025
Всё хорошо, только добираться от причала до метро далековато 🤣
Л
Лариса
15 окт 2025
О
Ольга
10 июл 2025
Н
Надежда
26 июн 2025
И
Инна
22 июн 2025
Познавательно, увлекательно и с уважением к экскурсантам, спасибо большое Елене и Спутнику
М
Мария
16 июн 2025
Большое спасибо аккредитованному экскурсоводу - Елене Ивановне Петровой за увлекательную и интересную экскурсию От «Киевского» до Парка Фили: экскурсия на речном трамвайчике 14.06.2025 года. Было интересно, нескучно, увлекательно. Понравилась манера
Ю
Юлия
6 июн 2025
Интересная экскурсия по красивым местам Москвы. Елена - замечательный рассказчик. Узнала много интересного и просто приятно провела время.
М
Марк
2 июн 2025
А
Анна
28 мая 2025
Сегодня были на замечательной экскурсии с Еленой. Со мной была мама 80 лет. Большое спасибо за внимательное отношение и хорошую экскурсию. Рекомендую.
Входит в следующие категории Москвы
