И Ирина Очень понравилась экскурсия! Елена отлично знает историю Москвы, рассказала много интересных фактов начиная от времен 1812 года по настоящий день, ребенок 12 лет слушала с удовольствием, да и мы узнали много нового и интересного! Однозначно рекомендуем!!!

Н Наталья Очень интересный взгляд на город с ракурса реки во время не смешного движения. Транспорт идёт плавно и тихо. Удовольствие от красивых исторических и современных видов и гордости за нашу столицу. Рекомендую и молодым людям, и людям с ограниченными возможностями. В организационном плане все чётко, интересно и пунктуально.

П Павел Всё хорошо, только добираться от причала до метро далековато 🤣

И Инна Познавательно, увлекательно и с уважением к экскурсантам, спасибо большое Елене и Спутнику

М Мария читать дальше подачи материала и дочери 6 лет. Планируем ещё вернуться в столицу, посетив детскую экскурсию у Елены Ивановны. Погода не подвела, накладка произошла со временем подачи экобуса на причал. Имейте ввиду, что на борт экобуса пускают только 25 человек из живой очереди, в субботу режим ожидания в очереди на вход была 1- 2часа, об этом предупреждены не были. Успехов Елене Ивановне! Большое спасибо аккредитованному экскурсоводу - Елене Ивановне Петровой за увлекательную и интересную экскурсию От «Киевского» до Парка Фили: экскурсия на речном трамвайчике 14.06.2025 года. Было интересно, нескучно, увлекательно. Понравилась манера

Ю Юлия Интересная экскурсия по красивым местам Москвы. Елена - замечательный рассказчик. Узнала много интересного и просто приятно провела время.

