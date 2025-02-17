Изучение города — это всегда диалог или дискуссия. Мы попробуем вместе разобраться в причинах появления зданий на улицах Москвы. Отыщем тайные смыслы в их названиях. Обсудим, что было прежде в этих местах. Предположим, что может оказаться тут в будущем. И погрузимся в разнообразие архитектурных стилей и исторических фактов.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Нас ждут противоречия — исторические, концептуальные и даже физические, ведь начнём прогулку мы на оживлённом перекрёстке, а завершим в тихом тайном дворике. Кое-что увидим, кое-что представим, а потом обсудим:
- Что может помешать сносить ненужные здания в Москве
- Был бы пьяницей владелец дома под рюмкой
- Что было хуже — когда монастыри сносили или когда строили заново, уничтожая всё вокруг не менее жестоко
- Насколько разным бывает модерн — от цветочного дома Кекушева до слегка мрачного Зеленко
- Где в Москве найти старый дореволюционный дворик с конюшнями
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 121 туриста
Меня зовут Саша, я экскурсовод. Мои экскурсии — это искусство для всех! Это не опера, на которой сложно разобрать слова, и не выставка современного искусства, где сложно отличить объект от таблички «Осторожно, мокрый пол!». Каждый может отправиться со мной на экскурсию без подготовки и забрать с собой множество понятных и прикладных знаний.Задать вопрос
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