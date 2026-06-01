Музейная площадка №1 — главная экспозиция парка «Патриот». Здесь собрано более 500 образцов военной техники.
Мы позаботимся о трансфере и входных билетах, а вы сможете самостоятельно исследовать музей в удобном темпе. При желании на месте можно заказать экскурсию или воспользоваться аудиогидом.
Мы позаботимся о трансфере и входных билетах, а вы сможете самостоятельно исследовать музей в удобном темпе. При желании на месте можно заказать экскурсию или воспользоваться аудиогидом.
Описание трансфер
- Вы увидите образцы авиационной техники, бронетанковых войск, средств противовоздушной обороны, стратегического вооружения и космических технологий.
- Посетите экспозицию «Сирийский перелом», которая посвящена современным военным конфликтам.
- Особое место в коллекции занимает собрание танков и боевых машин времён ВОВ. Вы рассмотрите легендарные образцы бронетехники, ставшие символами этого события.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер до парка и обратно и входной билет в музей.
- Дополнительно по желанию оплачиваются комплексный обед — 700 ₽ за чел., услуги гида на территории музея — 5200 ₽ с группы до 10 человек, аудиогид на русском языке — 600 ₽ за чел.
- Дорога от Москвы до парка занимает от 45 до 70 минут.
- С вами будет водитель из нашей команды.
во вторник, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кутузовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 44 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
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