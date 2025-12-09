Мы отправимся на экскурсию по памятникам Александровского сада.
Именно по ним можно прочитать, как русскому народу удалось преодолеть самые тяжелые моменты для национальной государственности.
Описание экскурсии
В этом путешествии вдоль стен древнего многострадального Кремля мы увидим:
- как русские люди благодарили за победу;
- святыню, которая объезжала Москву каждый день;
- самый старый мост города;
• какого царя благословлял батюшка Серафим. Узнаем интересные факты:
- Самая высокая башня Кремля — не Спасская?
- Где находится самое древнее изображение Московского герба.
- Почему памятник 300-летия дома Романовых большевики не уничтожили.
- Как ампир отличить от классицизма.
- Один в поле воин? История о том, как один верный Христу служитель спас Россию в годину испытаний.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятники Александровского сада
- Иверскую часовню
- Казанский собор
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Александровский сад
Завершение: Метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
