Район Хамовников москвичи называют интеллектуальным.
Почему? Выясним на прогулке! Вы узнаете, что медгородок — на Большой Пироговской, а педгородок — на Малой.
Увидите здание-призёра конкурса лучших фасадов Москвы 1914 года и познакомитесь с его удивительной судьбой. Вспомните величайших педагогов и врачей, памятники которым будут встречаться нам по пути.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Шелапутинскую мужскую гимназию, в которой учился Шолохов
- Три корпуса Московских высших женских курсов — первого в России высшего учебного заведения для женщин
- Главный корпус МПГУ — шедевр, созданный талантливым архитектором Соловьёвым
- Тихомировский корпус с обсерваторией, где сегодня учатся физики
- Объекты, построенные для клинического медгородка на средства купцов-меценатов
- Памятники врачам-основоположникам российской медицины
- Храм Дмитрия Прилуцкого с памятной табличкой, посвящённой медику
- Дома, в которых жили писатель Булгаков, актёры Тихонов и Мордюкова
А также дом, в котором было общежитие для кучеров, дом-гребёнку и дом-пилу, монументальный Архивный квартал и казённый винный склад.
Вы услышите:
- Истории из жизни гениев российской медицины
- Почему главный корпус МПГУ назывался аудиторным МВЖК
- Как и когда возник второй МГУ
- Где зародился жанр бардовской песни
- Откуда берёт начало Дарвиновский музей
- Нескучные рассказы о своенравных московских купцах-благотворителях
Организационные детали
Экскурсия возможна и в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке.
в пятницу и субботу в 13:00 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Фрунзенская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 449 туристов
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.
