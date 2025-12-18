Район Хамовников москвичи называют интеллектуальным. Почему? Выясним на прогулке! Вы узнаете, что медгородок — на Большой Пироговской, а педгородок — на Малой. Увидите здание-призёра конкурса лучших фасадов Москвы 1914 года и познакомитесь с его удивительной судьбой. Вспомните величайших педагогов и врачей, памятники которым будут встречаться нам по пути.

Вы увидите:

Шелапутинскую мужскую гимназию, в которой учился Шолохов

Три корпуса Московских высших женских курсов — первого в России высшего учебного заведения для женщин

Главный корпус МПГУ — шедевр, созданный талантливым архитектором Соловьёвым

Тихомировский корпус с обсерваторией, где сегодня учатся физики

Объекты, построенные для клинического медгородка на средства купцов-меценатов

Памятники врачам-основоположникам российской медицины

Храм Дмитрия Прилуцкого с памятной табличкой, посвящённой медику

Дома, в которых жили писатель Булгаков, актёры Тихонов и Мордюкова

А также дом, в котором было общежитие для кучеров, дом-гребёнку и дом-пилу, монументальный Архивный квартал и казённый винный склад.

Вы услышите:

Истории из жизни гениев российской медицины

Почему главный корпус МПГУ назывался аудиторным МВЖК

Как и когда возник второй МГУ

Где зародился жанр бардовской песни

Откуда берёт начало Дарвиновский музей

Нескучные рассказы о своенравных московских купцах-благотворителях

Организационные детали

Экскурсия возможна и в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке.