Экскурсия по музею-заповеднику Коломенское с осмотром церкви Вознесения, домика Петра I, Голосова оврага и древних камней. Знакомство с историей царской резиденции и местными легендами.
Описание экскурсии
Коломенское:
- история и легенды.
- Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику Коломенское с осмотром архитектурных памятников и природных достопримечательностей. Знакомство с историей царской резиденции, православными святынями и местными легендами.
- Архитектурные памятники.
- Осмотр церкви Вознесения — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, посещение домика Петра I и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. По желанию — осмотр дворца царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери знакомство с чудотворной иконой «Державная».
- Природные достопримечательности и легенды.
- Посещение Голосова оврага с его загадочными историями о временных аномалиях. Осмотр целебных родников и древних валунов — «Девичьего камня» и «Гусь-камня», с которыми связаны традиции загадывания желаний.
- Исторические сюжеты.
- Рассказ о Государевом дворе, традициях соколиной охоты, жизни царской семьи и истории деревянного дворца Алексея Михайловича. Упоминание о событиях опричнины и Медного бунта.
По субботам в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Вознесения
- Домик Петра I
- Церковь Иоанна Предтечи
- Голосов овраг
- Девичий камень
- Гусь-камень
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Андропова, 27
Завершение: Проспект Андропова, 39, выставочный центр Атриум
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
