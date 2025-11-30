Мои заказы

Удивительное Коломенское: групповая экскурсия по музею-заповеднику

Удивительное Коломенское
Экскурсия по музею-заповеднику Коломенское с осмотром церкви Вознесения, домика Петра I, Голосова оврага и древних камней. Знакомство с историей царской резиденции и местными легендами.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Удивительное Коломенское: групповая экскурсия по музею-заповеднику
Удивительное Коломенское: групповая экскурсия по музею-заповеднику
Удивительное Коломенское: групповая экскурсия по музею-заповеднику

Описание экскурсии

Коломенское:

  • история и легенды.
  • Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику Коломенское с осмотром архитектурных памятников и природных достопримечательностей. Знакомство с историей царской резиденции, православными святынями и местными легендами.
  • Архитектурные памятники.
  • Осмотр церкви Вознесения — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, посещение домика Петра I и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. По желанию — осмотр дворца царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери знакомство с чудотворной иконой «Державная».
  • Природные достопримечательности и легенды.
  • Посещение Голосова оврага с его загадочными историями о временных аномалиях. Осмотр целебных родников и древних валунов — «Девичьего камня» и «Гусь-камня», с которыми связаны традиции загадывания желаний.
  • Исторические сюжеты.
  • Рассказ о Государевом дворе, традициях соколиной охоты, жизни царской семьи и истории деревянного дворца Алексея Михайловича. Упоминание о событиях опричнины и Медного бунта.

По субботам в 12:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Вознесения
  • Домик Петра I
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Голосов овраг
  • Девичий камень
  • Гусь-камень
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Андропова, 27
Завершение: Проспект Андропова, 39, выставочный центр Атриум
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Коломенское: Старый Государев двор (в мини-группе)
Пешая
2 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Коломенское: Старый Государев двор
Откройте для себя редкий комплекс Государева двора в Коломенском. Прогулка по царским садам, полным ароматов, и знакомство с историей резиденции
Начало: Около СТ.М. Коломенская, выход 2
Расписание: в пятницу в 12:30, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
5 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
11 дек в 13:00
16 дек в 13:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Городок сладких лакомств: Покров - Музей шоколада - Фабрика пряников
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Групповая
Городок сладких лакомств: Покров - Музей шоколада - Фабрика пряников
Начало: М. Партизанская
13 дек в 08:45
4 янв в 08:45
4790 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве