Сейчас в Москве в категории "Храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском" можно забронировать 3 экскурсии от 840 до 1200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5