Мои заказы

Храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском» в Москве, цены от 840 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
Начало: Проспект Андропова, 39
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
840 ₽ за билет
Удивительное Коломенское
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Удивительное Коломенское
Начало: Проспект Андропова, 27
Расписание: По субботам в 12:00
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
1200 ₽ за человека
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
2 часа
2 отзыва
Аудиогид
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
  2. Удивительное Коломенское
  3. Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском" можно забронировать 3 экскурсии от 840 до 1200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском», 3 ⭐ отзыва, цены от 840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь