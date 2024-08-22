Билеты
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
Начало: Проспект Андропова, 39
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
840 ₽ за билет
Групповая
до 20 чел.
Удивительное Коломенское
Начало: Проспект Андропова, 27
Расписание: По субботам в 12:00
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
990 ₽ за человека
- ИИрина22 августа 2024Экскурсия понравилась. Очень удобно с аудигидом. Можно остановить, сделать фото и дальше продолжить экскурсияю. Информация интересная, познавательная.
