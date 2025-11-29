За один день вы познакомитесь с архитектурой Твери и её волжскими панорамами, посетите Императорский путевой дворец с богатой коллекцией русских передвижников. Ещё прогуляетесь по набережной Торжка и встретите шедевры архитектора Николая Львова. А в дороге мы вспомним историю старинного царского пути.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тверь — благородная архитектура и волжские виды
- обзорная экскурсия: набережная Степана Разина, яркие особняки так называемой «сплошной фасады», Староволжский мост 1900 года.
- пешеходная прогулка по Трёхсвятской улице с дворянскими и купеческими домами 17–19 веков, Ренсковыми погребами, памятником князю Михаилу Ярославичу.
- встреча с Афанасием Никитиным — традиционное место, где загадывают желания.
- посещение древней семиглавой церкви Белой Троицы — более 450 лет истории и подземный ход, ведущий к бывшему Тверскому кремлю.
- экскурсия в Императорский путевой дворец: парадные залы, подлинники Левитана, Саврасова, Сурикова, Репина, Айвазовского, Серова, Рериха, Венецианова, Поленова. А ещё скульптуры Врубеля, редкие фарфоровые сервизы, мейсенские статуэтки, коллекции Китая и Японии, антикварная мебель.
Торжок — купеческое очарование и холмистые панорамы
- обзорная прогулка по набережной Тверцы с отреставрированными историческими домами и ротондой Львова.
- виды на Борисоглебский монастырь и его собор 1785 года, созданный Львовым.
- парк Любви и Верности, смотровые площадки с панорамами холмистого Торжка.
- внешнее знакомство со старейшей деревянной Старо-Вознесенской (Тихвинской) церковью — постройка без единого гвоздя, росписи с 16 века.
- обед с пожарскими котлетами и дегустация Новоторжской пастилы — по желанию.
- панорамная площадка Новоторжского кремля.
- кофейня «Варшавскiй магазинъ» в исторической гостинице «У Пожарского»:.
фирменные десерты, авторские конфеты и пирожные
Организационные детали
Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen.
Long или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, проезд по платной скоростной магистрали в обе стороны, радиогид с удобными одноразовыми наушниками Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам Дополнительно оплачивается обед с пожарскими котлетами и дегустацией новоторжской пастилы — 850 ₽ (по желанию при бронировании экскурсии), экскурсия в Императорский путевой дворец — 600 ₽ с чел. Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Детали поездки
- Ориентировочное время пути в одну сторону — 2 часа 15 минут. Общая ориентировочная продолжительность — 13 часов.
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, а в случае невозможности предоставления услуги предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги. Это также касается плохих погодных условий.
- Поздней осенью, зимой и ранней весной из-за короткого светового дня посещение некоторых объектов может происходить в тёмное время суток.
- В автобусе запрещено употреблять спиртные напитки и курить.
