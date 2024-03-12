Мои заказы

Экскурсии в Тверь из Москвы

Из Москвы в Тверь дорогой Государя
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
8 дек в 08:30
9 дек в 08:30
21 500 ₽ за всё до 3 чел.
В благородную Тверь и купеческий Торжок - из Москвы
На автобусе
13 часов
Групповая
В благородную Тверь и купеческий Торжок - из Москвы
Проехать по Государеву тракту и увидеть две жемчужины Тверской губернии
Начало: У станции метро Войковская
за человека
Тверское княжество
На автобусе
13 часов
Групповая
Тверское княжество
Путешествие из Москвы по старинному тракту - от Ржева до Твери с заездом в Старицу и село Красное
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
21 мар в 07:00
18 апр в 07:00
5780 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 марта 2024
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Экскурсия была интересной и познавательной. Огромная благодарность Марии за проведенную экскурсию. Хорошо организован маршрут. Время пролетело незаметно. Мария учла наши пожелания. Остались очень довольны.
  • А
    Анна
    31 мая 2023
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Прекрасная экскурсия. Интересно, насыщенно и комфортно. Мария - настоящий профессионал, мастерски справляется с задачей гида, делая поездку, запоминающейся. Удовольствие от общения, умения показать красоту и поделиться знаниями. Очень благодарны!
  • А
    Анна
    25 сентября 2021
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Отличная экскурсия! Спасибо Марии чудесный день!
  • С
    Светлана
    29 марта 2021
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Нам посчастливилось впервые побывать в Твери с гидом Марией. И огромнейшее спасибо Марии за подсказку выбрать экскурсию “Из Москвы в
    читать дальше

    Тверь дорогой Государя! ” Мы из тех путешественников, которые сразу едут в точку запланированного путешествия и не останавливаются по дороге. Экскурсия “Из Москвы в Тверь дорогой Государя! ” наполнена очень красивыми местами, о которых мы даже не знали и вряд ли побывали бы там без Марии. А это было бы большим упущением! Храмовый комплекс Завидово поразил нас своим историческим богатством на сравнительно небольшой территории. Если внимательно все разглядывать и проникнуться атмосферой, то можно провести не один час в этом месте. Остановка в Городне – это не только открытие для себя нового места и очень интересная информация от Марии, но и такие виды, что хочется взять кисть и рисовать. Тверь для нас открылась с Марией во всей своей красоте. Захотелось сюда приехать еще не раз в разное время года и не спеша гулять. Столько прекрасных мест, замечательная набережная. Нам хочется оставить отзыв не только о великолепно организованной экскурсии, но и нашем гиде. Мы влюбились в Марию с первых минут нашего путешествия. Было настолько комфортно, как будто ты в компании близкого друга. Мария прекрасно чувствует людей, очень внимательна, весь маршрут выстаивает наилучшим образом, подстраивается легко под график путешественников. Что больше всего нас удивило и порадовало, это эрудированность и знания Марии, и еще ее жажда и энергия поделиться ими. Каждая минута путешествия с ней была наполнена интересными фактами, рассказами, при чем не только о давно минувших временах, но и о том, что случилось совсем недавно. С огромным удовольствием вспоминаем наше путешествие и планируем новые вместе с Марией.

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2021
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Наш экскурсовод Мария просто великолепная Хорошо знающая тему, широко эрудированная, увлеченная и внимательная к своим экскурсантам. Мария подарила нам праздник!
    Не
    читать дальше

    смотря на то, что в свое время мы не единожды и с экскурсиями и самостоятельно поездили по многим городам нашей страны, в том числе были и в Твери, но с Марией мы Тверь увидели по новому. Завидово для нас вообще оказалось открытием. Несомненно приедем сюда еще не единожды в разные времена года.
    Казалось бы, какая красота парка может быть зимой — ни цветов, ни зелени. Но парк был удивительно красив. Он прозрачен зимой, четко видны все задумки архитекторов и ландшафтных архитекторов. А умение Марии подать эту красоту, заострить наше внимание на самых выигрышных видах, обратить внимание на то, что без нее могли бы пропустить, это дорогого стоит.
    Так что спасибо Марии за полученную радость от встречи с незнакомой прекрасной дорогой из Москвы в Тверь. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
    С уважением, Татьяна

  • Л
    Лена
    21 декабря 2020
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Наконец дошли руки оставить отзыв об экскурсии с Марией аж от 1 ноября (очень за это прошу прощения!), но надо
    читать дальше

    понимать, что тот факт, что мы с друзьями при встрече с удовольствием вспоминаем этот замечательный день в Твери, уже говорит о том, что поездка прошла на отлично! Повезло и с экскурсоводом - Мария очень комфортна и приятна в общении, компетентна и грамотна (вся дорога, весь день прошли в режиме непрерывного общения, Мария уверенно отвечала на все вопросы, это очень приятно), и с погодой - это был последний солнечный и довольно теплый выходной. Однозначно советуем! Если есть желание интересно и с пользой провести выходные, узнать что-то новое, сделать прекрасные фото в живописных местах по дороге из Москвы в Тверь и, наконец, просто познакомиться с хорошим экскурсоводом, это отличный вариант. Мои друзья сказали мне Спасибо за этот день и за прекрасную находку:) А я говорю Спасибо! Марии и команде Tripster. Второе мое обращение за впечатлениями и эмоциями к этому проекту и в точку! Спасибо!

  • И
    Инна
    10 ноября 2020
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    8 ноября 2020 года Мария одарила нас экскурсией «Из Москвы в Тверь дорогой Государя». Интереснейшая и комфортнейшая поездка, доставившая нам
    читать дальше

    огромное удовольствие!
    С первой секунды нашей встречи с Марией мы уже знали, что едем с другом, – чутким, внимательным, интеллигентным и очень образованным. Человек, который не «сыпет» сухими фактами и хронологией, а рассказывает то, что действительно интересует, раскрывает по-новому неизвестные нам ранее пласты, явления и вдохновляет, становится проводником в области знаний, проводником в иные земли и миры других судеб.
    Богатство экскурсии ещё и в том, что она многослойна, – во время этой поездки поднимается много разных тем. Все места, куда водит Мария – особенные, т. е. не каждый сам их обнаружит или осознает их ценность, проезжая мимо. Только побывав внутри, можно поразиться их насыщенности и одухотворённости. При этом у Марии нет жёсткого графика, она очень гибко выстраивает приоритеты в зависимости от интересов путешествующих с ней.
    Такая экскурсия – большая удача, радость, знаменательное и памятное приключение! Рекомендуем всем!

