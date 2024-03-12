читать дальше

Тверь дорогой Государя! ” Мы из тех путешественников, которые сразу едут в точку запланированного путешествия и не останавливаются по дороге. Экскурсия “Из Москвы в Тверь дорогой Государя! ” наполнена очень красивыми местами, о которых мы даже не знали и вряд ли побывали бы там без Марии. А это было бы большим упущением! Храмовый комплекс Завидово поразил нас своим историческим богатством на сравнительно небольшой территории. Если внимательно все разглядывать и проникнуться атмосферой, то можно провести не один час в этом месте. Остановка в Городне – это не только открытие для себя нового места и очень интересная информация от Марии, но и такие виды, что хочется взять кисть и рисовать. Тверь для нас открылась с Марией во всей своей красоте. Захотелось сюда приехать еще не раз в разное время года и не спеша гулять. Столько прекрасных мест, замечательная набережная. Нам хочется оставить отзыв не только о великолепно организованной экскурсии, но и нашем гиде. Мы влюбились в Марию с первых минут нашего путешествия. Было настолько комфортно, как будто ты в компании близкого друга. Мария прекрасно чувствует людей, очень внимательна, весь маршрут выстаивает наилучшим образом, подстраивается легко под график путешественников. Что больше всего нас удивило и порадовало, это эрудированность и знания Марии, и еще ее жажда и энергия поделиться ими. Каждая минута путешествия с ней была наполнена интересными фактами, рассказами, при чем не только о давно минувших временах, но и о том, что случилось совсем недавно. С огромным удовольствием вспоминаем наше путешествие и планируем новые вместе с Марией.