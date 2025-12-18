Мои заказы

В Переделкино-Перепискино с посещением дома Пастернака

Погулять по городку писателей и послушать, о чём шепчутся их дачи
Знаете, где искать Неясную поляну, кто съел бельё Маршака и как появилось название Перепискино? В Переделкине всё напоминает о писателях — в домах, садах и историях.

Вы прогуляетесь по посёлку, заглянете в гости к Пастернаку и услышите байки, драмы и легенды литературной эпохи.
Описание экскурсии

По дороге в посёлок вас настроит на творческую волну наш рассказ — о Переделкине, его атмосфере и людях, которые здесь жили и творили.

А в самом Переделкине вы:

  • узнаете истории знаменитых обитателей посёлка и почувствуете дух места
  • зайдёте в Дом-музей Бориса Пастернака. Здесь всё сохранилось — рабочий кабинет, любимая веранда, грядки с капустой и картошкой перед домом. Мы расскажем о повседневной жизни Нобелевского лауреата и его прогулках с собакой Мишкой — любимцем соседей
  • осмотрите усадьбу Лукино — резиденцию Святейшего Патриарха в Ново-Переделкине и Собор Святого благоверного князя Игоря Черниговского.
  • заглянете на Переделкинский некрополь (если будет хорошая погода), где покоятся Борис Пастернак, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко
  • по желанию посетите домик Булата Окуджавы (за доплату). Здесь всё так, как было при нём: роза в бутылке, пепельница с недокуренной сигаретой и вид из окна, что вдохновлял поэта

Вы узнаете:

  • кто придумал назвать Переделкино Перепискиным
  • где в посёлке искать Неясную поляну
  • кому принадлежат слова о том, что писатели — инженеры человеческих душ
  • что такое ревматизм головы и зачем выдумали такую болезнь
  • с чьей дачи увозили Солженицына
  • кого из переделкинских дачниц называли триумфальной женщиной

Организационные детали

  • Дорога от точки встречи до Переделкино занимает ~30 мин. Время на локациях зависит от темпа группы
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсии по программе, аренда радиогидов, вход в Дом-музей Пастернака
  • Дополнительные расходы (по желанию — оплачиваются заранее нам): вход в Музей Окуджавы — 600 ₽ за чел., комплексный обед — 780 ₽ за чел.
  • Если вы не идёте в Музей Окуджавы, у вас будет свободное время для прогулок
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3950 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

