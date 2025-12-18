Знаете, где искать Неясную поляну, кто съел бельё Маршака и как появилось название Перепискино? В Переделкине всё напоминает о писателях — в домах, садах и историях.
Вы прогуляетесь по посёлку, заглянете в гости к Пастернаку и услышите байки, драмы и легенды литературной эпохи.
Описание экскурсии
По дороге в посёлок вас настроит на творческую волну наш рассказ — о Переделкине, его атмосфере и людях, которые здесь жили и творили.
А в самом Переделкине вы:
- узнаете истории знаменитых обитателей посёлка и почувствуете дух места
- зайдёте в Дом-музей Бориса Пастернака. Здесь всё сохранилось — рабочий кабинет, любимая веранда, грядки с капустой и картошкой перед домом. Мы расскажем о повседневной жизни Нобелевского лауреата и его прогулках с собакой Мишкой — любимцем соседей
- осмотрите усадьбу Лукино — резиденцию Святейшего Патриарха в Ново-Переделкине и Собор Святого благоверного князя Игоря Черниговского.
- заглянете на Переделкинский некрополь (если будет хорошая погода), где покоятся Борис Пастернак, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко
- по желанию посетите домик Булата Окуджавы (за доплату). Здесь всё так, как было при нём: роза в бутылке, пепельница с недокуренной сигаретой и вид из окна, что вдохновлял поэта
Вы узнаете:
- кто придумал назвать Переделкино Перепискиным
- где в посёлке искать Неясную поляну
- кому принадлежат слова о том, что писатели — инженеры человеческих душ
- что такое ревматизм головы и зачем выдумали такую болезнь
- с чьей дачи увозили Солженицына
- кого из переделкинских дачниц называли триумфальной женщиной
Организационные детали
- Дорога от точки встречи до Переделкино занимает ~30 мин. Время на локациях зависит от темпа группы
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсии по программе, аренда радиогидов, вход в Дом-музей Пастернака
- Дополнительные расходы (по желанию — оплачиваются заранее нам): вход в Музей Окуджавы — 600 ₽ за чел., комплексный обед — 780 ₽ за чел.
- Если вы не идёте в Музей Окуджавы, у вас будет свободное время для прогулок
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3950 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
