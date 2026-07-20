Халео! Оле! Испания не по ту сторону Пиренеев, а буквально за следующим поворотом. Занимаясь фламенко и погружаясь в испанскую культуру, я обнаружила следы прекрасной страны в Москве.
Покажу, где они спрятаны, научу считать до десяти на языке Пикассо и раскрою, каким мог быть Кремль, — и всё это под ритмы кастаньет.
Покажу, где они спрятаны, научу считать до десяти на языке Пикассо и раскрою, каким мог быть Кремль, — и всё это под ритмы кастаньет.
Описание экскурсии
Уже 200 лет Испания мерещится в самых неожиданных местах столицы: мавританских башнях над Воздвиженкой, 51 холсте Пикассо на стенах купеческого особняка, имени поэта Эрнандеса над школьной дверью, профиле москвички Лены на картинах каталонца Дали.
Вы увидите:
- экзерциргауз (Манеж) для трёх императоров от генерал-конструктора Бетанкура с «берега кроликов»
- институт Сервантеса — автора «Дон Кихота», любившего истории и не отличавшего их от жизни
- воплощённые в камне и холсте мечты купцов, за которыми ездили в Испанию
- почти Гауди в одном из переулков
И узнаете:
- о Гражданской войне в Испании, пассионарии Долорес и советской традиции называть школы в честь испанских поэтов
- сапожке, да не испанском
- девочке, известной миру как Гала, и сюрреалистических снах Дали
- русских испанцах и «Легенде №17»
- «Испанском полке» и его знамени от самой императрицы
Маршрут:
Манежная площадь — улица Воздвиженка — Большая Никитская улица — Новинский бульвар
во вторник, среду, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2099 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 231 туриста
Я дипломированный гид, имею официальную аккредитацию. Мои маршруты охватывают не только культовые достопримечательности, но и укромные уголки города — и неизменно яркие истории. Будем говорить о минувшем, как о настоящем,
Входит в следующие категории Москвы
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