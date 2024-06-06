На этой прогулке вам откроются открыточные виды Москвы.
Вы полюбуетесь Кремлём и парком Горького, увидите Новодевичий монастырь и стадион «Лужники», рассмотрите памятник Петру I и МГУ. На борту для вас будет работать кафе-бар, также можно взять любимые напитки с собой.
Вы полюбуетесь Кремлём и парком Горького, увидите Новодевичий монастырь и стадион «Лужники», рассмотрите памятник Петру I и МГУ. На борту для вас будет работать кафе-бар, также можно взять любимые напитки с собой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:08, 13:53, 16:38, 19:23
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш теплоход ходит по кольцевому маршруту от парка «Зарядье» и Кремля и обратно. По пути вы увидите:
- Памятник Петру I
- Парк Горького
- Церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках
- Президиум Российской академии наук
- Нескучный сад
- МГУ
- Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах
- Канатную дорогу и стадион «Лужники»
- Новодевичий монастырь
- Киевскую площадь
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»
- Отправление ежедневно в 11:08, 13:53, 16:38 и 19:23
- На борту есть кафе-бар, столики, туалет
- Можно со своим алкоголем, детской коляской, велосипедом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый (круговой)
|1 200 ₽
|Детский от 6 до 12 лет ( круговой)
|800 ₽
|детский посадочный от 1года до 6лет включительно ( круговой)
|50 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
6 июня 2024
Хорошая прогулка на теплоходе. Экскурсии не было вообще, даже в записи. Вместо этого играла из колонок дискотека 80-х
Д
Дмитрий
2 июня 2024
Забронировали онлайн, корабль не пришел, посадили на другой, концепция тура не была соблюдена!
С
Сергей
2 июня 2024
Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
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