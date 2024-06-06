Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке

За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
На этой прогулке вам откроются открыточные виды Москвы.

Вы полюбуетесь Кремлём и парком Горького, увидите Новодевичий монастырь и стадион «Лужники», рассмотрите памятник Петру I и МГУ. На борту для вас будет работать кафе-бар, также можно взять любимые напитки с собой.
3
3 отзыва
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Ближайшие даты:
Время начала: 11:08, 13:53, 16:38, 19:23

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш теплоход ходит по кольцевому маршруту от парка «Зарядье» и Кремля и обратно. По пути вы увидите:

  • Памятник Петру I
  • Парк Горького
  • Церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках
  • Президиум Российской академии наук
  • Нескучный сад
  • МГУ
  • Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах
  • Канатную дорогу и стадион «Лужники»
  • Новодевичий монастырь
  • Киевскую площадь

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»
  • Отправление ежедневно в 11:08, 13:53, 16:38 и 19:23
  • На борту есть кафе-бар, столики, туалет
  • Можно со своим алкоголем, детской коляской, велосипедом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
взрослый (круговой)1 200 ₽
Детский от 6 до 12 лет ( круговой)800 ₽
детский посадочный от 1года до 6лет включительно ( круговой)50 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
1
К
6 июня 2024
Хорошая прогулка на теплоходе. Экскурсии не было вообще, даже в записи. Вместо этого играла из колонок дискотека 80-х
Хорошая прогулка на теплоходе. Экскурсии не было вообще, даже в записи. Вместо этого играла из колонок дискотека 80-х
Д
2 июня 2024
Забронировали онлайн, корабль не пришел, посадили на другой, концепция тура не была соблюдена!
С
2 июня 2024
Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская

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