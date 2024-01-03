Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Мы совершим путешествие во времени и посмотрим, как рос и менялся город — от главного храма России до современного парка, от палат 17 века до скульптуры «Глина».
В программе гармонично переплетены легенды и любопытные факты, судьбы известных личностей и истории знаменитых домов, а также красивые ракурсы символов столицы и новый взгляд на знакомые места.
В программе гармонично переплетены легенды и любопытные факты, судьбы известных личностей и истории знаменитых домов, а также красивые ракурсы символов столицы и новый взгляд на знакомые места.
Ближайшие даты:
3
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янв
4
янв
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5
янв
янв
6
янв
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7
янв
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11
янв
янв
12
янв
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Описание
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь городом с Патриаршего моста.
- Отыщете следы дворца Советов у храма Христа Спасителя и рассмотрите богато украшенный дом Перцовой.
- Взглянете с впечатляющего ракурса на Кремль и Дом на набережной.
- Рассмотрите палаты 17 века, возле которых мы поговорим об эпохе Ивана Грозного.
- Мы оценим современную скульптуру «Глина».
- Проследим путь шоколадной фабрики «Красный октябрь».
- Пройдём по набережной через парк Музеон, по-новому глядя на знакомые места.
- Побываем в уютном подворье Никольского храма.
- А также подойдём к дому, где провели детство знаменитые братья Третьяковы.
Кроме того, вы узнаете:
- где жил Малюта Скуратов, любимый опричник и помощник Ивана Грозного.
- где находятся горельефы первого храма Христа Спасителя.
- где проходил стендап в 19 веке.
- почему в Москве стоит памятник Петру I.
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия начнётся у храма Христа Спасителя и закончится в парке Музеон.
- По желанию можем посетить фирменный магазин фабрики «Красный октябрь».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у храма Христа Спасителя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 342 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я Юлия, и всю свою жизнь я живу в Москве. Приглашаю на душевные и познавательные прогулки, где мы вместе будем открывать тайны нашей столицы. Надеюсь на скорую встречу!
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