Мы совершим путешествие во времени и посмотрим, как рос и менялся город — от главного храма России до современного парка, от палат 17 века до скульптуры «Глина».
В программе гармонично переплетены легенды и любопытные факты, судьбы известных личностей и истории знаменитых домов, а также красивые ракурсы символов столицы и новый взгляд на знакомые места.
В программе гармонично переплетены легенды и любопытные факты, судьбы известных личностей и истории знаменитых домов, а также красивые ракурсы символов столицы и новый взгляд на знакомые места.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь городом с Патриаршего моста.
- Отыщете следы дворца Советов у храма Христа Спасителя и рассмотрите богато украшенный дом Перцовой.
- Взглянете с впечатляющего ракурса на Кремль и Дом на набережной.
- Рассмотрите палаты 17 века, возле которых мы поговорим об эпохе Ивана Грозного.
- Мы оценим современную скульптуру «Глина».
- Проследим путь шоколадной фабрики «Красный октябрь».
- Пройдём по набережной через парк Музеон, по-новому глядя на знакомые места.
- Побываем в уютном подворье Никольского храма.
- А также подойдём к дому, где провели детство знаменитые братья Третьяковы.
Кроме того, вы узнаете:
- где жил Малюта Скуратов, любимый опричник и помощник Ивана Грозного.
- где находятся горельефы первого храма Христа Спасителя.
- где проходил стендап в 19 веке.
- почему в Москве стоит памятник Петру I.
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия начнётся у храма Христа Спасителя и закончится в парке Музеон.
- По желанию можем посетить фирменный магазин фабрики «Красный октябрь».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1183 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я Юлия, и всю свою жизнь я живу в Москве. Приглашаю на душевные и познавательные прогулки, где мы вместе будем открывать тайны нашей столицы. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо, Юлия! Очень интересно и познавательно, на все дополнительные вопросы так же были получены ответы.
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Билеты
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1600 ₽ за билет
от 5400 ₽ за экскурсию