Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Индивидуальная экскурсия в Москве

Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города

Мы совершим путешествие во времени и посмотрим, как рос и менялся город — от главного храма России до современного парка, от палат 17 века до скульптуры «Глина».

В программе гармонично переплетены легенды и любопытные факты, судьбы известных личностей и истории знаменитых домов, а также красивые ракурсы символов столицы и новый взгляд на знакомые места.
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
11
янв
12
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь городом с Патриаршего моста.
  • Отыщете следы дворца Советов у храма Христа Спасителя и рассмотрите богато украшенный дом Перцовой.
  • Взглянете с впечатляющего ракурса на Кремль и Дом на набережной.
  • Рассмотрите палаты 17 века, возле которых мы поговорим об эпохе Ивана Грозного.
  • Мы оценим современную скульптуру «Глина».
  • Проследим путь шоколадной фабрики «Красный октябрь».
  • Пройдём по набережной через парк Музеон, по-новому глядя на знакомые места.
  • Побываем в уютном подворье Никольского храма.
  • А также подойдём к дому, где провели детство знаменитые братья Третьяковы.

Кроме того, вы узнаете:

  • где жил Малюта Скуратов, любимый опричник и помощник Ивана Грозного.
  • где находятся горельефы первого храма Христа Спасителя.
  • где проходил стендап в 19 веке.
  • почему в Москве стоит памятник Петру I.
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия начнётся у храма Христа Спасителя и закончится в парке Музеон.
  • По желанию можем посетить фирменный магазин фабрики «Красный октябрь».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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