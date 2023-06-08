Проплыть по центру столицы, самостоятельно управляя судном
Станьте на 1,5 часа капитаном катера — это не сложно, а удовольствия — море, а точнее, река! Вы проплывёте по центру Москвы и полюбуетесь ключевыми достопримечательностями с воды.
Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк Зарядье и многие другие уже известные вам места, но с нового ракурса и с ощущением полной свободы.
Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк Зарядье и многие другие уже известные вам места, но с нового ракурса и с ощущением полной свободы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аренда катера вместимостью до 4 человек на 1,5 часа. За это время вы успеете насладиться центральными видами, провести время наедине с близкими, сделать эффектные фото.
Организационные детали
- К управлению катером допускаются лица старше 18 лет
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- При себе необходимо иметь паспорт РФ и залог 10000 рублей
- Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
- На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Также на борту запрещено употреблять спиртное и курить.
- Грузоподъёмность катера — 300 кг
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в яхт-клубе «Ривер-Порт»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vadim — ваш гид в Москве
Меня зовут Вадим. Я путешественник со стажем 10 лет. Имею международные права шкипера на управление парусной яхтой и организую индивидуальные путешествия на парусных яхтах и катамаранах как за границей, так и у нас в России. Занимаюсь конструированием лодок, а также прокатом катеров и квадроциклов в Москве.Задать вопрос
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