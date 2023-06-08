За штурвалом катера - по Москве-реке

Проплыть по центру столицы, самостоятельно управляя судном

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Станьте на 1,5 часа капитаном катера — это не сложно, а удовольствия — море, а точнее, река! Вы проплывёте по центру Москвы и полюбуетесь ключевыми достопримечательностями с воды.

Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк Зарядье и многие другие уже известные вам места, но с нового ракурса и с ощущением полной свободы.
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
За штурвалом катера - по Москве-реке
Ближайшие даты:
8
июн
9
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11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аренда катера вместимостью до 4 человек на 1,5 часа. За это время вы успеете насладиться центральными видами, провести время наедине с близкими, сделать эффектные фото.

Организационные детали

  • К управлению катером допускаются лица старше 18 лет
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
  • При себе необходимо иметь паспорт РФ и залог 10000 рублей
  • Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
  • На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Также на борту запрещено употреблять спиртное и курить.
  • Грузоподъёмность катера — 300 кг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Ривер-Порт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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