1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Начало: В районе Нагатинский затон
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 сентября 2023Мы отмечали с подругами девичник. Ребята предложили нам комфртные условия по маршруту, катер чистый, капитан душка, с погодой повезло (как и всем в этом сентябре), всё прошло отлично, большое спасибо!)
- ТТатьяна21 августа 2023Спасибо, все было круто. Вы молодцы
- ГГалина14 августа 2023Аренда яхты Elegance-64 в МосквеСпасибо 🙏 огромное за вчерашнюю прогулку!!! Все прошло прекрасно 👍)))
- ННикита2 августа 2020Аренда уникальных мини-катеровПотрясающий опыт катания на Мини Катерах не выезжая из Москвы! Очень понравилось, всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Прокат и аренда»
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