А Анна Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы Мы отмечали с подругами девичник. Ребята предложили нам комфртные условия по маршруту, катер чистый, капитан душка, с погодой повезло (как и всем в этом сентябре), всё прошло отлично, большое спасибо!)

Т Татьяна Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы Спасибо, все было круто. Вы молодцы

Г Галина Аренда яхты Elegance-64 в Москве Спасибо 🙏 огромное за вчерашнюю прогулку!!! Все прошло прекрасно 👍)))