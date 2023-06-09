Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы

Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды

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Станьте на 1,5 часа капитаном катера — это не сложно, а удовольствия — море, а точнее, река! Вы проплывёте по северо-западной части Москвы (Строгино) и полюбуетесь такими локациями, как здание правительства Московской области, концертный зал «Крокус Сити Холл», ЖК «Алые паруса», Живописный мост, Серебряный бор и Живописная бухта.
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аренда катера вместимостью до 4 человек на 1,5 часа. За это время вы успеете насладиться видами северо-запада Москвы, уплыть в уютный Серебряный бор или просторный Строгинский залив, провести время наедине с близкими, сделать эффектные фото.

Организационные детали

  • К управлению катером допускаются лица старше 18 лет
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
  • При себе необходимо иметь паспорт РФ и залог 10000 рублей
  • Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
  • На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Также на борту запрещено употреблять спиртное и курить.
  • Грузоподъёмность катера — 300 кг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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