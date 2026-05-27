Отправляемся на прогулку по московскому «окну в Европу» — Немецкой слободе.
За два часа мы пройдём путь от деревянных домиков петровских времен до «золотой мили» русских олигархов 19 века.
Отыщем место, где юный Пётр I учился танцевать и курить трубку, и разберёмся, почему дворец Лефорта называли гнездом авантюристов. А ещё будем разгадывать викторины и поиграем в настольные игры.
За два часа мы пройдём путь от деревянных домиков петровских времен до «золотой мили» русских олигархов 19 века.
Отыщем место, где юный Пётр I учился танцевать и курить трубку, и разберёмся, почему дворец Лефорта называли гнездом авантюристов. А ещё будем разгадывать викторины и поиграем в настольные игры.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- единственный дом, сохранившийся от старой Немецкой слободы — дворец Анны Монс.
- особняк-«несгораемый дом» Демидовых и тайную подпись купца Шибаева на фасаде.
- храм Петра и Павла — живой чертёж, набросанный, по легенде, самим императором.
- доходный дом с загадочными масками, которые следят за вами с фасада.
И узнаете:
- почему Немецкая слобода на самом деле не немецкая, а немая.
- какое лекарство от дурного глаза продавали в первой частной аптеке и зачем курили дурман.
- где на самом деле родился Пушкин и кто из его родни сочинял поэмы про публичные дома.
- какую сделку с Дзержинским заключил купец Стахеев и почему его особняк снимают в «Битве экстрасенсов».
Кому подойдёт программа
- Тем, кто хочет увидеть Москву глазами Петра I и купцов-миллионеров.
- Любителям архитектуры (от петровского барокко до модерна с масками-«вампирами»).
- Тем, кому нравится играть в викторины и проверять свои знания.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- По запросу могу организовать фотосессию в интерьерах особняка Хлудова (с лепниной и старинным зеркалом) — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям находить общий язык и глубже понимать культуру. По образованию я лингвист-переводчик, преподаватель английского и русского как иностранного. Но язык — это не только слова.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Загадки Немецкой слободы в Москве»
Индивидуальная
Татарская слобода в Москве
Про бедных наследников, самую старую мечеть и людей, что меняли ход истории
Начало: У метро «Новокузнецкая»
Завтра в 11:00
29 мая в 16:00
от 4500 ₽ за человека
Групповая
Москва купеческая: прогулка в группе по Замоскворечью
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
Завтра в 19:00
29 мая в 19:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
Сегодня в 06:00
Завтра в 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Пройти по местам старого поселения и узнать, что здесь происходило и кто такие бараши
Начало: В районе метро Курская
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
1500 ₽ за человека