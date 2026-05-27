Загадки Немецкой слободы в Москве

Петровские пиры, купеческие миллионы, викторины и настольные игры
Отправляемся на прогулку по московскому «окну в Европу» — Немецкой слободе.

За два часа мы пройдём путь от деревянных домиков петровских времен до «золотой мили» русских олигархов 19 века.

Отыщем место, где юный Пётр I учился танцевать и курить трубку, и разберёмся, почему дворец Лефорта называли гнездом авантюристов. А ещё будем разгадывать викторины и поиграем в настольные игры.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • единственный дом, сохранившийся от старой Немецкой слободы — дворец Анны Монс.
  • особняк-«несгораемый дом» Демидовых и тайную подпись купца Шибаева на фасаде.
  • храм Петра и Павла — живой чертёж, набросанный, по легенде, самим императором.
  • доходный дом с загадочными масками, которые следят за вами с фасада.

И узнаете:

  • почему Немецкая слобода на самом деле не немецкая, а немая.
  • какое лекарство от дурного глаза продавали в первой частной аптеке и зачем курили дурман.
  • где на самом деле родился Пушкин и кто из его родни сочинял поэмы про публичные дома.
  • какую сделку с Дзержинским заключил купец Стахеев и почему его особняк снимают в «Битве экстрасенсов».

Кому подойдёт программа

  • Тем, кто хочет увидеть Москву глазами Петра I и купцов-миллионеров.
  • Любителям архитектуры (от петровского барокко до модерна с масками-«вампирами»).
  • Тем, кому нравится играть в викторины и проверять свои знания.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи.
  • По запросу могу организовать фотосессию в интерьерах особняка Хлудова (с лепниной и старинным зеркалом) — подробности в переписке.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям находить общий язык и глубже понимать культуру. По образованию я лингвист-переводчик, преподаватель английского и русского как иностранного. Но язык — это не только слова.
Это история, застывшая в камне, и судьбы людей, которые творили эту историю. Именно поэтому я стала гидом, окончив школу «Глазами Инженера». На моих экскурсиях мы будем читать Москву как увлекательную книгу: через биографии её жителей, через архитектурные детали и захватывающие сюжеты прошлого. Присоединяйтесь, чтобы увидеть город с нового ракурса!

