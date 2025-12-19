Когда Павел Михайлович Третьяков создавал свою коллекцию, он собирал не просто картины, а целую «галерею в галерее» — портреты ключевых фигур российской истории.
Добро пожаловать в исторический детектив Третьяковской галереи, где за образами царей, писателей и таинственных красавиц скрываются истории любви, интриг и старых тайн.
Описание квестаЧто вас ожидает: Вас ждёт 24 задания, которые проведут вас по залам Третьяковской галереи и превратят классический музейный визит в увлекательное исследование. По пути вы встретитесь с работами Кипренского, Иванова, Тропинина, Федотова, Крамского, Репина, Сурикова, Васнецова, Левитана и Серова. Вы будете внимательно смотреть на картины, искать детали, сопоставлять факты, шаг за шагом приближаться к загаданной вам необычной картине. Вы узнаете:
- Кто стал первым художником, которому Лев Николаевич Толстой разрешил написать свой портрет — и почему он сделал это исключение.
- Какую грандиозную картину Александр Иванов создавал почти 20 лет, считая её главным делом своей жизни.
- Почему знаменитую «Незнакомку» Ивана Крамского современники встретили в штыки — и что именно в этом образе показалось обществу слишком смелым и вызывающим.
- Какая картина в Третьяковской галерее висит на своём историческом месте ещё со времён Павла Михайловича Третьякова — и почему для неё выделили отдельный зал.
- Как одна кофемолка может рассказать, в каком городе происходит действие картины?
• Как личные драмы, любовные треугольники и внутренние кризисы рождали самые светлые пейзажи Левитана? Важная информация:
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей.
- Рекомендуемый возраст: 12–16 лет. Подходит также для семейного прохождения и взрослых, которые хотят посмотреть Третьяковскую галерею в игровом формате.
- Если вам важно глубокое академическое погружение в историю искусства, разбор стилей и биографий, вам скорее подойдёт классический аудиогид.
Квест можно проходить в любое удобное для вас время в часы работы музея. На прохождение понадобится ориентировочно 2 часа. Понедельник — выходной день галереи.
- Квест в мобильном приложении в аудио - и текстовом формате
- Входные билеты в музей: взрослые - 700 руб. /чел., льготные - 0, 350, 400 руб. /чел.
- Услуги гида
Начало: Третьяковская галерея
Завершение: Лаврушенский переулок, 10
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
