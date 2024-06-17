Эта программа идеально подойдёт для первого знакомства с каякингом. Мы насладимся прекрасным закатом с воды Большого Строгинского залива в пойме реки Москвы.
Пройдём по заливам Щукинского полуострова и берегов Серебряного бора напротив Троице-Лыково и сделаем остановку на большой водораздельной косе, чтобы сфотографироваться и искупаться.
Пройдём по заливам Щукинского полуострова и берегов Серебряного бора напротив Троице-Лыково и сделаем остановку на большой водораздельной косе, чтобы сфотографироваться и искупаться.
Описание экскурсии
Перед стартом мы проведём краткий инструктаж по технике гребли. Уделим внимание основным требованиям безопасного нахождения на воде. А затем выберем места в ярких и быстрых каяках и отправимся в наше небольшое, но запоминающееся путешествие. В программе:
- Большой залив Строгино — самый большой открытый водоём в Москве. Излюбленное место активного и пляжного отдыха у жителей и гостей столицы
- Чистый залив — уютный и спрятанный от посторонних глаз залив на границе поймы реки Москва. Окружён зеленью, есть удобный песчаный пляж
- Закатное солнце и потрясающий вид на регулярно проходящие в Большом заливе яхтенные регаты
Организационные детали
- Программа не требует физической подготовки и подойдёт взрослым и детям от 8 лет (в сопровождении родителей)
- Сплав проводится при любой погоде за исключением очень сильного ветра и дождя
- Общее время — 2 ч., сплав длится около 1,5 ч.
- Включено всё необходимое оборудование и сопровождение квалифицированного инструктора
в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|2100 ₽
|Стандартный
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 20 минутах от метро «Щукинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 106 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Иван, и я основатель, руководитель и старший гид-инструктор в московском клубе морского каякинга. Организовываю ежедневные профессиональные сплавы-прогулки по различным маршрутам для взрослых и детей. Наша база на берегу залива в Строгино обладает всеми важными удобствами для комфорта гостей.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательный инструктор Иван, чудесная живописная вечерная прогулка! Возможность побробывать что-то новое, совсем не сложно было, Иван все очень четко объясняет и еще много всего занимательного по теме рассказал. Единственное, чуть намокла одежда от брызг, лучше брать сменную с собой😊.
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Р
Все здорово, вечернее время отлично подошло для заплыва, отдельное спасибо Ивану за организацию, экскурс и позитивный настрой. Рекомендую всем как хорошее отвлечение от повседневных забот, как медитацию и необычную прогулку
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Е
Отлично провели время.
Позитивные и весёлые ребята- инструкторы Иван и Аня.
Всё проходило в темпе группы.
Лучше надевать купальники или шорты и футболку, т. к. брызги попадают на ноги и на рукава. С
Позитивные и весёлые ребята- инструкторы Иван и Аня.
Всё проходило в темпе группы.
Лучше надевать купальники или шорты и футболку, т. к. брызги попадают на ноги и на рукава. С
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Ю
Замечательная экскурсия, получили удовольствие от проведенного времени на воде, и, вишенка на торте: закат на воде. Тем, кто не имел подобного опыта, рекомендую обратить внимание на рекомендации по поводу одежды и остального.
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М
Очень понравилась прогулка. Иван отличный, общительный инструктор, общались всю обратную дорогу, рекомендую!
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К
Получили классные эмоции от вечерней прогулки, рекомендуем!
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