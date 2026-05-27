Отправляемся в трёхчасовое плавание по Москве-реке, чтобы полюбоваться городом с воды и без толпы. Пройдём мимо храмов и музеев, сталинских высоток и деловых небоскрёбов. Вы отдохнёте под любимую музыку, сделаете яркие фотографии и откроете столицу с новых ракурсов.
Описание экскурсии
Вы пройдёте Водоотводный канал с его камерной атмосферой, пересечёте центр Москвы и доберётесь до Москва-Сити. На обратном пути снова полюбуетесь Кремлёвской набережной и завершите прогулку в точке отправления.
Достопримечательности на маршруте:
- ГЭС
- Памятник Петру I
- «Красный Октябрь»
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парящий мост парка «Зарядье»
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом Правительства
- Дом музыки
- Воробьёвы горы и канатная дорога
- Москва-Сити
Комфорт и свобода:
- Выбирайте любимую музыку
- Останавливайтесь для фото, где захотите
- Пришвартуйтесь в центре (за доплату)
Катер «Стремительный» рассчитан на 7 человек. На борту — открытые носовая и кормовая части, мягкие диваны и кресла, аудиосистема и мощный двигатель.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере «Стремительный», вас сопровождает капитан из нашей команды
- На борт допускаются дети от 1 года
- С собой можно взять еду и напитки (не красящие и не красного цвета)
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Технопарк, Остров мечты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Большое путешествие по Москве-реке на катере»
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть весенний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
29 мая в 09:30
1 июн в 09:30
1112 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На частном катере по Москве-реке
Оцените красоту Москвы с воды на современном катере. Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы и зеленые парки столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 16:00
29 мая в 16:00
16 667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Погрузитесь в историю Воробьёвых гор, узнайте о знаменитых событиях и насладитесь лучшими видами столицы на индивидуальной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
Завтра в 13:30
29 мая в 13:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
от 38 990 ₽ за экскурсию