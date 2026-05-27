Большое путешествие по Москве-реке на катере

Увидеть Кремль, Воробьёвы горы и Москва-Сити с воды - в комфорте и своей компанией
Отправляемся в трёхчасовое плавание по Москве-реке, чтобы полюбоваться городом с воды и без толпы. Пройдём мимо храмов и музеев, сталинских высоток и деловых небоскрёбов. Вы отдохнёте под любимую музыку, сделаете яркие фотографии и откроете столицу с новых ракурсов.
Описание экскурсии

Вы пройдёте Водоотводный канал с его камерной атмосферой, пересечёте центр Москвы и доберётесь до Москва-Сити. На обратном пути снова полюбуетесь Кремлёвской набережной и завершите прогулку в точке отправления.

Достопримечательности на маршруте:

  • ГЭС
  • Памятник Петру I
  • «Красный Октябрь»
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парящий мост парка «Зарядье»
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Дом Правительства
  • Дом музыки
  • Воробьёвы горы и канатная дорога
  • Москва-Сити

Комфорт и свобода:

  • Выбирайте любимую музыку
  • Останавливайтесь для фото, где захотите
  • Пришвартуйтесь в центре (за доплату)

Катер «Стремительный» рассчитан на 7 человек. На борту — открытые носовая и кормовая части, мягкие диваны и кресла, аудиосистема и мощный двигатель.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере «Стремительный», вас сопровождает капитан из нашей команды
  • На борт допускаются дети от 1 года
  • С собой можно взять еду и напитки (не красящие и не красного цвета)
  • В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. Технопарк, Остров мечты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

от 38 990 ₽ за экскурсию