Отправляемся в трёхчасовое плавание по Москве-реке, чтобы полюбоваться городом с воды и без толпы. Пройдём мимо храмов и музеев, сталинских высоток и деловых небоскрёбов. Вы отдохнёте под любимую музыку, сделаете яркие фотографии и откроете столицу с новых ракурсов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы пройдёте Водоотводный канал с его камерной атмосферой, пересечёте центр Москвы и доберётесь до Москва-Сити. На обратном пути снова полюбуетесь Кремлёвской набережной и завершите прогулку в точке отправления.

Достопримечательности на маршруте:

ГЭС

Памятник Петру I

«Красный Октябрь»

Храм Христа Спасителя

Кремль

Парящий мост парка «Зарядье»

Высотка на Котельнической набережной

Дом Правительства

Дом музыки

Воробьёвы горы и канатная дорога

Москва-Сити

Комфорт и свобода:

Выбирайте любимую музыку

Останавливайтесь для фото, где захотите

Пришвартуйтесь в центре (за доплату)

Катер «Стремительный» рассчитан на 7 человек. На борту — открытые носовая и кормовая части, мягкие диваны и кресла, аудиосистема и мощный двигатель.

