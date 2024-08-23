Для тех, кто по характеру не экстремал, но совсем не против отдохнуть на воде, идеально подходит сапсёрфинг. Его легко освоят и взрослые, и дети, и люди пожилого возраста. А тем, кому важно красивое окружение, стоит прокатиться в Большом Строгинском затоне. Хорошая новость: именно там мы проводим заплывы и с радостью поставим вас на сап!

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Описание водной прогулки

Большой Строгинский затон — невероятно живописный уголок: раскидистые деревья, побережье с мелким золотым песком и широкий водоём, переливающийся на солнце. Лучшее место, чтобы впервые встать на сап! Или просто отдохнуть на воде, если вы не новичок.

Сап-прогулка начинается с небольшого инструктажа и проходит на спокойной воде с обязательным сопровождением инструктора. Всё необходимое снаряжение, от вёсел до спасательных жилетов, мы выдаём.

Организационные детали

Сопровождать вас буду я или другой гид-инструктор из нашей команды.