Для тех, кто по характеру не экстремал, но совсем не против отдохнуть на воде, идеально подходит сапсёрфинг. Его легко освоят и взрослые, и дети, и люди пожилого возраста. А тем, кому важно красивое окружение, стоит прокатиться в Большом Строгинском затоне. Хорошая новость: именно там мы проводим заплывы и с радостью поставим вас на сап!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание водной прогулки
Большой Строгинский затон — невероятно живописный уголок: раскидистые деревья, побережье с мелким золотым песком и широкий водоём, переливающийся на солнце. Лучшее место, чтобы впервые встать на сап! Или просто отдохнуть на воде, если вы не новичок.
Сап-прогулка начинается с небольшого инструктажа и проходит на спокойной воде с обязательным сопровождением инструктора. Всё необходимое снаряжение, от вёсел до спасательных жилетов, мы выдаём.
Организационные детали
Сопровождать вас буду я или другой гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Между метро "Строгино" и "Щукинская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Москве
Руководитель команды профессиональных инструкторов. Наша школа — это школа виндсерфинга, SUP-серфинга, кайтинга и яхтинга для взрослых и детей в Строгино. Летом наша специализация — виндсерфинг, винг, SUP, яхтинг (обучение и прокат оборудования). Зимой — сноукайтинг и винг на льду замерзшего Большого Строгинского затона. Работаем уже болье 30 лет и обеспечиваем индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Vaganov
23 авг 2024
Прогулка прошла отлично благодаря нашему отличному настроению и классной погоде. Сапы новые. Что не понравилось- отсутствие доброжелательности.
Входит в следующие категории Москвы
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