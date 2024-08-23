Сап-прогулка в Строгино

Покататься на сапборде в уникальном месте, где Москва сливается с природой
Для тех, кто по характеру не экстремал, но совсем не против отдохнуть на воде, идеально подходит сапсёрфинг. Его легко освоят и взрослые, и дети, и люди пожилого возраста. А тем, кому важно красивое окружение, стоит прокатиться в Большом Строгинском затоне. Хорошая новость: именно там мы проводим заплывы и с радостью поставим вас на сап!
4
1 отзыв
Сап-прогулка в Строгино
Сап-прогулка в Строгино
Сап-прогулка в Строгино
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание водной прогулки

Большой Строгинский затон — невероятно живописный уголок: раскидистые деревья, побережье с мелким золотым песком и широкий водоём, переливающийся на солнце. Лучшее место, чтобы впервые встать на сап! Или просто отдохнуть на воде, если вы не новичок.

Сап-прогулка начинается с небольшого инструктажа и проходит на спокойной воде с обязательным сопровождением инструктора. Всё необходимое снаряжение, от вёсел до спасательных жилетов, мы выдаём.

Организационные детали

Сопровождать вас буду я или другой гид-инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Между метро "Строгино" и "Щукинская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
Vaganov
23 авг 2024
Прогулка прошла отлично благодаря нашему отличному настроению и классной погоде. Сапы новые. Что не понравилось- отсутствие доброжелательности.

Входит в следующие категории Москвы

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