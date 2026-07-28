27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всего в нескольких шагах от Кремля — другая Москва: уютная, старомодная, сохранившая характер и традиции.
На прогулке по Замоскворечью вы заглянете в «страшный дом» купца Новикова, полюбуетесь храмами, где венчались цари, и узнаете истории писателей, оставивших след в этом районе.
На прогулке по Замоскворечью вы заглянете в «страшный дом» купца Новикова, полюбуетесь храмами, где венчались цари, и узнаете истории писателей, оставивших след в этом районе.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- тихие улочки и переулки Замоскворечья со старинной застройкой.
- музей Олега Талькова.
- особняк-замок купца Новикова — знаменитый «страшный дом».
- Марфо-Мариинскую обитель милосердия.
- храмы, где венчался Алексей Михайлович и крестили Петра I.
- уникальную церковь в бывшем каретном сарае.
- Дом советских писателей и сохранившиеся палаты 17 века.
На прогулке поговорим:
- как формировался этот район, каким был его уклад жизни.
- почему Москву раньше называли большой деревней.
- в каком здании купец Новиков заморил голодом свою дочь и её новорождённого ребёнка.
- как великая княгиня Елизавета Фёдоровна стала русской святой.
- где можно услышать православную проповедь на английском языке и бесплатно изучать церковный английский язык.
- в каком доме не получил квартиру Булгаков.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4394 туристов
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей- отличный эрудит, прекрасный рассказчик и собеседник. рекомендую!
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о
Андрей очень интересный заказчик. Перед экскурсией мы списались с гидом, чтобы выбрать оптимальный маршрут, поскольку с нами планировались дети разных возрастов. Программа получилась отличная. Наша компания по-разному подготовлена с точки
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Т
Совсем недавно побывали на 2-х удивительных экскурсиях Андрея: “От Арбата до Спиридоновки» и «Замоскворечье-другая Москва». Познавательный и увлекательный рассказ, очень глубоко раскрыта тема! Экскурсии одновременно и об архитектуре, и о
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Л
Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Маршрут составлен очень интересно и разнообразно. За эти 2,5 часа нам удалось составить ясный образ жизни Замоскворечья на протяжении веков. Все очень четко, понятно,
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Е
Гуляли по Замоскворечью. Это необычное чувство, когда на этих улицах ты бывал много раз, а сейчас видишь все по новому. Андрей показывал то, что скрыто от привычного взгляда, когда ты
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С
Спасибо Андрею за чудесную прогулку и интересные рассказы! Экскурсия по Замоскворечью построена через истории о церквях и рассказы вокруг них. Андрей максимально погружён в тему и с удовольствием делится знаниями.
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