27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Замоскворечье – другая Москва

История района в его архитектуре и жителях

Андрей
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Андрей – ваш гид
Замоскворечье находится настолько близко к Кремлю, что можно подумать, будто это продолжение «Большой Москвы».

Однако это не так.

Замоскворечье имеет принципиальные отличия, которые станут для вас очевидными на нашей прогулке по району.

Вы узнаете любопытные исторические факты и взглянете по-новому на этот очаровательный уголок города.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.93
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва

Что вас ожидает

История формирования района
Гуляя по интересным переулками и рассматривая дома Замоскворечья, вы узнаете, как формировался этот район, каким был его уклад жизни. Я расскажу вам и покажу на примерах построек, насколько радикально менялось Замоскворечье в конце 19-го и начале 20-го века. Поговорим с вами и о том, почему Москву раньше называли большой деревней. Вы побываете в “страшном доме” – особняке в виде замка в стиле нео-готики (его описал в своём рассказе писатель Вересаев), в котором купец Новиков заморил голодом свою дочь и её новорожденного ребёнка, и узнаете, почему он это сделал. Пройдём с вами по району исторической застройки, которая не менялась со времён нашествия Наполеона, по пути вы увидите музей Олега Талькова.

Храмы Замоскворечья
Вы полюбуетесь красотой Марфо-Мариинской обители милосердия и познакомитесь с историей великой княгини Елизаветы Фёдоровны — немецкой принцессы, ставшей русской святой. Увидите церковь, в которой венчался Алексей Михайлович (отец Петра Первого) и где крестили самого Петра. А также узнаете, где можно услышать православную проповедь на английском языке и даже бесплатно изучать церковный английский язык. Кроме того, я покажу вам каретный сарай, который по необходимости превратили в церковь.

Дом советских писателей
Здание является памятником архитектуры, но прежде всего интересно его прошлыми обитателями. Это тот самый дом, где жили Илья Ильф и Евгений Петров, и в котором не получил квартиру Булгаков (он описал этот дом в романе «Мастер и Маргарита»). Возле объекта культурного наследия мы вспомним известных поэтов и писателей, чьи судьбы были связаны с этим домом. А также погрузимся в прошлое этого места, в 17 век, когда участок земли принадлежал доврянину, который возвел каменные палаты, сохранившиеся до наших дней.

Организационные детали

  • Начало экскурсии у выхода из станции метро Полянка (рядом с книжным магазином)
  • Окончание у метро Новокузнецкая
  • Путешественникам, которые забронируют сразу несколько моих экскурсий, предоставляется скидка: для двух забронированных экскурсий — 10%, для трех экскурсий — скидка 20%, для 5 экскурсий — скидка 30%. Сходить на экскурсии нужно в течение 3 месяцев (если вы забронировали 5 экскурсий — в течение 6 месяцев).
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва
Замоскворечье – другая Москва

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я сам жил и исходил их вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор трёх книг о Москве, которые вышли в издательстве Бауэр Медиа в формате карманного издания.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Очень хороший гид с удовольствием могу рекомендовать его своим друзьям и знакомым и другим пользователем Tripster
31 января 2020
Очень рекомендую данную экскурсию! У гида очень хорошо поставленная речь, можно заслушаться, очень глубокие знания не только по теме экскурсии, но и в целом по истории, архитектуре, ответит на любые ваши вопросы. Начало и конец экскурсии у входа в метро, что очень удобно.
31 января 2020
Очень понравилась,всем рекомендую!
Ольга
1 января 2020
Спасибо Андрею за интересную и живую экскурсию! Открыли для себя Замоскворечье с другой стороны и узнали много нового!
18 декабря 2019
Замоскворечье удивительный уголок Москвы. Уютный, прибранный. Здесь каждый дом со своей историей, а Андрей прекрасный рассказчик! Надеюсь это не последняя наша совместная прогулка по улицам Москвы!
3 ноября 2019
Андрей очень хороший гид, сразу видно, что он живет своей работой, рассказы очень интересны, маршрут знает хорошо. Очень разносторонний человек. Экскурсия по Замоскворечью понравилась!
Приятным сюрпризом стало получить в подарок от него его книги!! Мои рекомендации.
30 сентября 2019
Очень интересно и познавательно прошла прогулка-экскурсия с Андреем. Информация воспринималась легко и было очень интересно его послушать и узнать для себя много нового. Спасибо!
29 августа 2019
Прогулка с Андреем по Замоскворечью прошла замечательно. Маршрут построен грамотно, а Андрей как экскурсовод отлично владеет материалом. Время пролетело незаметно и интересно.
4 августа 2019
Совсем недавно побывали на 2-х удивительных экскурсиях Андрея: “От Арбата до Спиридоновки» и «Замоскворечье-другая Москва». Познавательный и увлекательный рассказ, очень глубоко раскрыта тема! Экскурсии одновременно и об архитектуре, и о литературе, и об истории города, и об интересных и знаменитых жителях. В этих исторических районах Москвы ещё можно увидеть уголки старой Москвы, где сохранились красивые храмы и особняки и много уютных двориков.
Обязательно советую пройтись по этому маршруту с замечательным гидом! Вам понравится!
2 июня 2019
Спасибо за чудесную прогулку! Всем рекомендую эту экскурсию, очень интересно открывать скрытые жемчужины в хорошо известных местах.
В следующий раз продуман платки и юбки для посещения церквей и храмов, многие хркмы закрыты в вечернее время (сама выбрала вечер в день рождения, понимая что это может быть). С удовольствием вернусь во многие места. Большое спасибо за чудесный вечер!
Ещё 17 отзывов

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