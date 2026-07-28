27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.