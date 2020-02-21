27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История формирования района

Гуляя по интересным переулками и рассматривая дома Замоскворечья, вы узнаете, как формировался этот район, каким был его уклад жизни. Я расскажу вам и покажу на примерах построек, насколько радикально менялось Замоскворечье в конце 19-го и начале 20-го века. Поговорим с вами и о том, почему Москву раньше называли большой деревней. Вы побываете в “страшном доме” – особняке в виде замка в стиле нео-готики (его описал в своём рассказе писатель Вересаев), в котором купец Новиков заморил голодом свою дочь и её новорожденного ребёнка, и узнаете, почему он это сделал. Пройдём с вами по району исторической застройки, которая не менялась со времён нашествия Наполеона, по пути вы увидите музей Олега Талькова.

Храмы Замоскворечья

Вы полюбуетесь красотой Марфо-Мариинской обители милосердия и познакомитесь с историей великой княгини Елизаветы Фёдоровны — немецкой принцессы, ставшей русской святой. Увидите церковь, в которой венчался Алексей Михайлович (отец Петра Первого) и где крестили самого Петра. А также узнаете, где можно услышать православную проповедь на английском языке и даже бесплатно изучать церковный английский язык. Кроме того, я покажу вам каретный сарай, который по необходимости превратили в церковь.

Дом советских писателей

Здание является памятником архитектуры, но прежде всего интересно его прошлыми обитателями. Это тот самый дом, где жили Илья Ильф и Евгений Петров, и в котором не получил квартиру Булгаков (он описал этот дом в романе «Мастер и Маргарита»). Возле объекта культурного наследия мы вспомним известных поэтов и писателей, чьи судьбы были связаны с этим домом. А также погрузимся в прошлое этого места, в 17 век, когда участок земли принадлежал доврянину, который возвел каменные палаты, сохранившиеся до наших дней.