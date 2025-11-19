Мы отправимся на прогулку по новогодним локациям столицы.
Сначала мы пройдемся по Манежной площади, поговорим о Новогодних кинофильмах советских времен, обсудим историю Нового года и елочки.
А затем зайдем погреться в самый главный магазин на Красной площади, чтобы зарядиться Новогодним настроением!
Сначала мы пройдемся по Манежной площади, поговорим о Новогодних кинофильмах советских времен, обсудим историю Нового года и елочки.
А затем зайдем погреться в самый главный магазин на Красной площади, чтобы зарядиться Новогодним настроением!
Описание экскурсии
Прогулка по новогодней Москве Мы прогуляемся по новогодней Москве — это прекрасная возможность поймать предпраздничное настроение, сделать сказочные фотографии и узнать интересные факты:
- как ёлка стала главным деревом праздника;
- как раньше отмечали на Руси и в дореволюционные времена этот веселый праздник;
- всегда ли Новый год был таким, как сейчас;
• почему елка попала в опалу и кто ее реабилитировал. Прогулка будет проходить по самому центру столицы. Мы обязательно зайдем погреться в самый советский магазин — ГУМ. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде.
- Экскурсия полностью пешеходная.
- Прогулка проводится и в вечернее время, чтобы увидеть огни новогоднего города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манежная площадь
- Красная площадь
- ГУМ
- Никольская улица
- Театральная площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, 1
Завершение: ГУМ, Красная площадь, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде
- Экскурсия полностью пешеходная
- Прогулка проводится и в вечернее время, чтобы увидеть огни новогоднего города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Москвы на комфортабельной автомобильной экскурсии. Вас ждут Кремль, Воробьёвы горы, Москва-Сити и многое другое
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Огни новогодней Москвы: на автобусе по праздничным символам столицы
Начало: СТ.М. Краснопресненская
Расписание: С 13 декабря по 13 января.
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайная история Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
Начало: Мясницкая 19
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.