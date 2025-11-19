Мои заказы

«Здравствуй Елка! Новый год!» - прогулка по новогодним локациям столицы

Мы отправимся на прогулку по новогодним локациям столицы.

Сначала мы пройдемся по Манежной площади, поговорим о Новогодних кинофильмах советских времен, обсудим историю Нового года и елочки.

А затем зайдем погреться в самый главный магазин на Красной площади, чтобы зарядиться Новогодним настроением!
Описание экскурсии

Прогулка по новогодней Москве Мы прогуляемся по новогодней Москве — это прекрасная возможность поймать предпраздничное настроение, сделать сказочные фотографии и узнать интересные факты:

  • как ёлка стала главным деревом праздника;
  • как раньше отмечали на Руси и в дореволюционные времена этот веселый праздник;
  • всегда ли Новый год был таким, как сейчас;

• почему елка попала в опалу и кто ее реабилитировал. Прогулка будет проходить по самому центру столицы. Мы обязательно зайдем погреться в самый советский магазин — ГУМ. Важная информация:

  • Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде.
  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Прогулка проводится и в вечернее время, чтобы увидеть огни новогоднего города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манежная площадь
  • Красная площадь
  • ГУМ
  • Никольская улица
  • Театральная площадь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, 1
Завершение: ГУМ, Красная площадь, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде
  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Прогулка проводится и в вечернее время, чтобы увидеть огни новогоднего города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

