Приглашаю вас в путешествие по югу Подмосковья. Мы за один день посетим удивительной красоты места:
- уникальный храм в Дубровицах с удивительной внутренней и внешней отделкой,
- Вознесенскую Давидову Пустынь, расположенную на высоком берегу реки,
- усадьбу Чехова Мелихово, где 7 лет жил писатель, где появились на свет 42 из его произведений,
- источник в селе Талеж — небольшой парк с водопадиками, мостиками, прудами.
- Первую остановку сделаем у одной из самых знаменитых церквей Подмосковья — в Дубровицах. Это удивительное место на берегу слияния двух рек. Церковь уникальна внешним украшением, удивительным куполом, но особенно красиво внутреннее убранство. Поговорим об истории этих мест, я расскажу зачем сюда приезжал сам Петр I и почему священнослужители отказывались освящать этот храм.
- Далее мы отправимся к одному из древнейших монастырей Подмосковья, открытого в 1 515 году. Храм, расположенный на высоком берегу реки, радует глаз по сей день. Это очень красивое место, утопающее в цветах. Здесь царит умиротворение и покой. На территории несколько прудов, где плавают лебеди. Сюда любил привозить своих гостей А. П. Чехов.
- Из монастыря мы отправимся в село Талеж, где находится Святой Источник преподобного Давида — облагороженная территория, водопадики, мостики, купальни — место, где можно провести время в спокойствии, отдохнуть душой и сделать прекрасные фото.
В 5 минутах езды от источника находится усадьба Антона Павловича Чехова, где он жил и работал несколько лет, где были написаны многие его произведения. Нас ждет увлекательная экскурсия по территории и музеям, театрализованная постановка, которая позволит не только познакомиться с достопримечательностями усадьбы, но и увидеть мини-спектакли по рассказам А. П. Чехова. Мы увидим:
- Главный дом,
- Флигель-кухню, где представлен деревенский русский быт XIX — XX в. в.,
- Экспозицию «Амбулатория», где раскрывается врачебная деятельность Чехова,
- «Аллею Любви»,
- Флигель (внешний осмотр), в котором Антон Павлович в 1895 году написал знаменитую пьесу «Чайка»,
- огород «Юг Франции»,
- пруд «Аквариум»,
- «Левитановскую горку».
- Покинув усадьбу, поедем в сторону Москвы, и, если позволит дорожная ситуации и время, заедем на Мемориальный комплекс Бутовского полигона, с которым переплетены судьбы многих людей и духовенства, о которых мы будем говорить в монастыре.
Важно знать
Начало экскурсии на ст. м. «Коммунарка» или ст. м. «Аннино» в 8:45,
окончание — ст. м. «Аннино» в 17:00 — 18:00.
В стоимость экскурсии включено:
- автобус,
- услуги гида,
- входные билеты в музеи.
Туристы оплачивают самостоятельно: