Интересные места есть не только в столице.



За один день я покажу вам удивительные места южного Подмосковья.



Со мной вы посетите уникальный храм в Дубровицах, заглянете на дачу Чехова и прогуляетесь у источника в селе Талеж.



Я вам расскажу интересные факты об этих местах и подскажу, где сделать самые лучшие снимки.



Откройте для себя интересные места Подмосковья.