Жемчужины юга Подмосковья

Интересные места есть не только в столице

Интересные места есть не только в столице.

За один день я покажу вам удивительные места южного Подмосковья.

Со мной вы посетите уникальный храм в Дубровицах, заглянете на дачу Чехова и прогуляетесь у источника в селе Талеж.

Я вам расскажу интересные факты об этих местах и подскажу, где сделать самые лучшие снимки.

Откройте для себя интересные места Подмосковья.
Жемчужины юга Подмосковья
Жемчужины юга Подмосковья
Жемчужины юга Подмосковья
Жемчужины юга Подмосковья
Жемчужины юга Подмосковья
Жемчужины юга Подмосковья
Жемчужины юга Подмосковья

Что вы увидите 🤩

  • храм
  • усадьба
  • ворота конного двора
  • смотровая площадка
  • слияние двух рек в Дубровицах
  • монастырь Вознесенская Давидова Пустынь
  • Святой источник в селе Талеж
  • усадьба Чехова в Мелихова
  • Мемориальный комплекс Бутовский полигон (возможно).

Приглашаю вас в путешествие по югу Подмосковья. Мы за один день посетим удивительной красоты места:

  • уникальный храм в Дубровицах с удивительной внутренней и внешней отделкой,
  • Вознесенскую Давидову Пустынь, расположенную на высоком берегу реки,
  • усадьбу Чехова Мелихово, где 7 лет жил писатель, где появились на свет 42 из его произведений,
  • источник в селе Талеж — небольшой парк с водопадиками, мостиками, прудами.
  • Первую остановку сделаем у одной из самых знаменитых церквей Подмосковья — в Дубровицах. Это удивительное место на берегу слияния двух рек. Церковь уникальна внешним украшением, удивительным куполом, но особенно красиво внутреннее убранство. Поговорим об истории этих мест, я расскажу зачем сюда приезжал сам Петр I и почему священнослужители отказывались освящать этот храм.
  • Далее мы отправимся к одному из древнейших монастырей Подмосковья, открытого в 1 515 году. Храм, расположенный на высоком берегу реки, радует глаз по сей день. Это очень красивое место, утопающее в цветах. Здесь царит умиротворение и покой. На территории несколько прудов, где плавают лебеди. Сюда любил привозить своих гостей А. П. Чехов.
  • Из монастыря мы отправимся в село Талеж, где находится Святой Источник преподобного Давида — облагороженная территория, водопадики, мостики, купальни — место, где можно провести время в спокойствии, отдохнуть душой и сделать прекрасные фото.

В 5 минутах езды от источника находится усадьба Антона Павловича Чехова, где он жил и работал несколько лет, где были написаны многие его произведения. Нас ждет увлекательная экскурсия по территории и музеям, театрализованная постановка, которая позволит не только познакомиться с достопримечательностями усадьбы, но и увидеть мини-спектакли по рассказам А. П. Чехова. Мы увидим:

  • Главный дом,
  • Флигель-кухню, где представлен деревенский русский быт XIX — XX в. в.,
  • Экспозицию «Амбулатория», где раскрывается врачебная деятельность Чехова,
  • «Аллею Любви»,
  • Флигель (внешний осмотр), в котором Антон Павлович в 1895 году написал знаменитую пьесу «Чайка»,
  • огород «Юг Франции»,
  • пруд «Аквариум»,
  • «Левитановскую горку».
  • Покинув усадьбу, поедем в сторону Москвы, и, если позволит дорожная ситуации и время, заедем на Мемориальный комплекс Бутовского полигона, с которым переплетены судьбы многих людей и духовенства, о которых мы будем говорить в монастыре.
Важно знать
Начало экскурсии на ст. м. «Коммунарка» или ст. м. «Аннино» в 8:45,
окончание — ст. м. «Аннино» в 17:00 — 18:00.

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус,
  • услуги гида,
  • входные билеты в музеи.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Основной
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • автобус
  • услуги гида
  • входные билеты в музеи.
Что не входит
  • обед
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. «Коммунарка» или ст. м. «Аннино»
Завершение: ст. м. «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Галина Т.
Галина Т.
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