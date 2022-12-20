За что любят Новый год? С детства мы помним про особенные приметы праздника: хрустящий под ногами снежок, блестящие огоньки на ёлке, радостные встречи и предвкушение волшебства. Чтобы оживить эти впечатления, отправляйтесь на нашу прогулку по новогодней Москве! Мы покажем места с необычными инсталляциями, цветными гирляндами и нарядными елками. Вместе с вами вспомним, как в старину проходили детские праздники, и развлечемся любимыми забавами. А в конце прогулки угостим вас чаем и десертом в кафе, где состоится викторина с сувениром и гадание.