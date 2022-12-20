Хотите идею, как провести праздники в Москве? Если Красная площадь и куранты уже не в новинку, приглашаем пройтись менее изведанным маршрутом! На расцвеченных огнями улицах от Храма Христа Спасителя до Старого Арбата вас ждут увлекательные истории о новогодних традициях, веселые игры на смекалку и чаепитие в кафе.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё, о чем мечталось

За что любят Новый год? С детства мы помним про особенные приметы праздника: хрустящий под ногами снежок, блестящие огоньки на ёлке, радостные встречи и предвкушение волшебства. Чтобы оживить эти впечатления, отправляйтесь на нашу прогулку по новогодней Москве! Мы покажем места с необычными инсталляциями, цветными гирляндами и нарядными елками. Вместе с вами вспомним, как в старину проходили детские праздники, и развлечемся любимыми забавами. А в конце прогулки угостим вас чаем и десертом в кафе, где состоится викторина с сувениром и гадание.

Волшебный мир новогодней столицы

Путешествие в Рождество начнем на площади возле Храма Христа Спасителя – поговорим об истории появления и традициях зимних праздников;

– поговорим об истории появления и традициях зимних праздников; Пройдем по Патриаршему мосту и насладимся панорамой центра города — от Кремля до Парка Горького. Удивимся исполинскому памятнику Петру Первому, с чьей легкой руки мы празднуем Новый год 1 января;

и насладимся панорамой центра города — от Кремля до Парка Горького. Удивимся исполинскому памятнику Петру Первому, с чьей легкой руки мы празднуем Новый год 1 января; Оценим эффектную иллюминацию Боровицкой площади , откуда есть пошла Земля Московская;

, откуда есть пошла Земля Московская; Разузнаем, где под Новый год вели самую бойкую торговлю и покупали подарки;

Увидим памятник Н. В. Гоголю – автору рождественских рассказов;

– автору рождественских рассказов; Восхитимся праздничным убранством Старого Арбата ;

; Вспомним, какие развлечения бывают на детских елках, и разгадаем хитроумные зимние ребусы;

За чашкой чая заглянем в будущее на «сеансе белой магии» и узнаем, что год грядущий нам готовит

Организационные детали