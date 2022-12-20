«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии

Открыть историю зимних праздников, гуляя по небанальному маршруту

Хотите идею, как провести праздники в Москве? Если Красная площадь и куранты уже не в новинку, приглашаем пройтись менее изведанным маршрутом! На расцвеченных огнями улицах от Храма Христа Спасителя до Старого Арбата вас ждут увлекательные истории о новогодних традициях, веселые игры на смекалку и чаепитие в кафе.
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
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Описание

Что вас ожидает

Всё, о чем мечталось

За что любят Новый год? С детства мы помним про особенные приметы праздника: хрустящий под ногами снежок, блестящие огоньки на ёлке, радостные встречи и предвкушение волшебства. Чтобы оживить эти впечатления, отправляйтесь на нашу прогулку по новогодней Москве! Мы покажем места с необычными инсталляциями, цветными гирляндами и нарядными елками. Вместе с вами вспомним, как в старину проходили детские праздники, и развлечемся любимыми забавами. А в конце прогулки угостим вас чаем и десертом в кафе, где состоится викторина с сувениром и гадание.

Волшебный мир новогодней столицы

  • Путешествие в Рождество начнем на площади возле Храма Христа Спасителя – поговорим об истории появления и традициях зимних праздников;
  • Пройдем по Патриаршему мосту и насладимся панорамой центра города — от Кремля до Парка Горького. Удивимся исполинскому памятнику Петру Первому, с чьей легкой руки мы празднуем Новый год 1 января;
  • Оценим эффектную иллюминацию Боровицкой площади, откуда есть пошла Земля Московская;
  • Разузнаем, где под Новый год вели самую бойкую торговлю и покупали подарки;
  • Увидим памятник Н. В. Гоголю – автору рождественских рассказов;
  • Восхитимся праздничным убранством Старого Арбата;
  • Вспомним, какие развлечения бывают на детских елках, и разгадаем хитроумные зимние ребусы;
  • За чашкой чая заглянем в будущее на «сеансе белой магии» и узнаем, что год грядущий нам готовит

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт Светлана или Татьяна
  • Возможно проведение программы для большего числа участников (+500 руб. за каждого дополнительного)
  • В стоимость входит посещение кафе: чай или кофе + десерт + новогодний сувенир
  • В расписании указаны примерные дни проведения экскурсии: по запросу можем договориться о других датах. Подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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