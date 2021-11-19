В каких парках Москвы можно покормить лесных белок 🐿, что они едят 🌰, можно ли их кормить с рук? Подборка городских лесопарков в Москве – где вы легко найдете белок зимой и летом, поэтому запасайтесь орешками, открывайте нашу карту, выбирайте ближайший парк 🌳 и вперёд к пушистикам 🥰

Ловкий грызун с пушистым хвостом

Многие животные впадают в спячку в зимний период, а другим потребуется достаточно еды и укрытия, чтобы пережить холодное время года. Зимой белки активны всего несколько часов в день. За это время им нужно найти всю необходимую им пищу. Белки часто не могут снова найти свои тайники – например, если они прячут еду в парках или садах, над которыми люди регулярно работают и убирают. Вот почему может быть хорошей идеей протянуть им руку помощи, накормив.

Карта со всеми парками – в конце статьи!

Белки в основном едят цветочные почки, орехи и семена, а также каштаны. До наступления зимы белки будут запасать пищу во многих местах своего обитания и возвращаться в эти тайники в зимние месяцы. Как правило, подкормка белок не причиняет им вреда. Поскольку в январе у белок уже начинается период беременности, самкам особенно нужно много еды в середине зимы. Первые из их детенышей рождаются в феврале и сами начинают искать пропитание в марте и апреле.

Очаровательной особенностью многих парков Москвы, является то, что в них обитают прелестные ручные белки. У вас есть уникальная возможность вблизи понаблюдать за поведением пушистых зверьков. Белки будут рады угощениям, а самые смелые полакомятся прямо из рук. Знакомство с очаровательными лесными жителями не оставит равнодушными никого. И так, а теперь ХорошоТАМ расскажет о том, где и чем можно покормить белок в Москве.

Парк Горького (ЦПКиО имени Горького)

Местные белки приучены к рукам Белка Телеутка в «Нескучном саду»

Данный парк является местом обитания самой большой белки телеутки из семейства обыкновенных белок. Они имеют серебристый мех, а также обладают отличной прыгучестью, поэтому их часто называют летучими. Зверькам больше нравится передвигаться по воздуху, нежели бегать по веткам. Соседствует с данным видом необычный собрат – алтайская черная белка. Для пушистых зверьков соорудили домики, а также установили специальные кормушки. Белки не упустят возможности выпросить у вас угощение. Лакомство для них можно купить в автоматах рядом с Голицынским и Пионерским прудами, а также на входе в Нескучный сад, где и находится основное место кормления пушистых непосед.

Парк Сокольники

Белка в парке «Сокольники» В парке "Сокольники" установлены специальные знаки, которые предупреждают о возможном появлении белок

В парке «Сокольники» шустрые белки абсолютно ручные, они не боятся людской суеты вокруг, и не задумываясь спускаются полакомиться орешками прямо вблизи с многолюдными тропинками. Если вы пройдёте за Поперечный просек, то увидите специальные домики и кормушки, которые установили в специальной зелёной зоне, где зверьки выводят своих детёнышей. В случае если вы не будете сильно шуметь, то можно легко лицезреть удивительную картину из жизни беличьих семей.

Музей-заповедник «Царицыно»

Пушистая красавица в парковой зоне Музея-заповедника «Царицыно»

Найти белок в парке Царицыно, можно гуляя по парковой зоне усадьбы. Чтобы заставить белочек спуститься вниз, необходимо просто сесть на скамейку между гигантских старых лип. Пушистые зверьки не прячутся от людей и с радостью лакомятся угощениями прямо из рук, при этом показывая всю свою лёгкость, виртуозность и сноровку. Самые отважные даже не прочь примоститься на коленях. Не смотря на всю их храбрость не забывайте, по природе они пугливые, поэтому не делайте резких движений и не шумите. Угощение для зверьков можно найти прямо на территории парка.

Измайловский парк

Белочка Измайловского парка Хрумкает кедровые орешки

Измайловский парк то место, где пушистые зверушки совсем ручные. Угостить их можно у здания дирекции парка, недалеко от Центральной аллеи. Белки здесь чувствую себя достаточно вальяжно, не опасаясь бегать рядом с людьми, брать вкусняшки прямо из рук и взбираться по вашим ногам. Кстати здесь можно встретить кормушку для белок, сделанную из мотоциклетного шлема, подарок от московских байкеров. Приобрести угощения для белочек на территории парка не получится, но мы подскажем ближайшее место. Рядом со станцией метро Партизанская, находится торговый центр «Измайловский пассаж» на 1-м этаже которого можно найти стойку с сухофруктами, там мы приобретали кедровые орешки (лучше покупайте неочищенные).

Филёвский парк (парк Фили)

Пушистая красавица Филевского парка Самые внимательные могут увидеть даже сов

Липовые, берёзовые, дубовые рощи Филёвского парка являются местом обитания таких видов белок, как алтайская и европейская рыжая. Среди зарослей высоких деревьев для белок соорудили специальные домики, а приобрести вкусняшек для пушистых зверьков вы можете в оборудованных павильонах парка. Сотрудники парка Фили информируют своих посетителей, о том что белок нельзя кормить арахисом, миндалём и жареными семечками. Напротив зверьки с радостью полакомятся сухарями и сырыми орехами.

Усадьба Кусково (ГБУК г. Москвы «Музей-усадьба "Кусково"»)

Белка в парке Кусково Лакомится угощениями

Старый парк засаженный 250 летними липами и дубами прилегающий к усадебному комплексу полон сов, зайцев и множеством белок. Пушистые красавицы в данном парке не совсем приучены к рукам, как например в остальных парках столицы, и ведут себя достаточно подозрительно. Хотя предложив им какое-нибудь полезное лакомство, схватить угощение и предоставить возможность себя сфотографировать они точно не упустят возможности.

Природно-исторический парк «Битцевский лес»

Белочка в Битцевском парке По всему лесопарку установлено множество кормушек, где вы можете оставить угощения

Второй по величине лесопарк Москвы — является удивительным уголком нетронутой природы. Лесопарк является домом для таких животных, как лисы, ежи, зайцы, ласки, а также оленей и кабанов. Белочек в лесопарке довольно много, здесь для них организовали подкормочные места, благодаря чему есть возможность увидеть большие группы пушистых зверьков, изучить их поведение и конечно же покормить. Вообще, белки охотно идут на контакт с посетителями во всех частях Битцевского леса. Кстати, в парке проводят «День белки» мероприятие сопровождается весёлыми конкурсами и экскурсиями в рамках данной тематики.

Лианозовский парк культуры и отдыха

Время обеда Белка в Лианозовском парке

В Лианозовском парке любители активного отдыха и природы, найдут огромное количество разнообразных развлечений. Лесной участок рядом с прудом полн ручных белок. Многие пушистые красавицы, имеют даже имена, здесь для них соорудили уютные домишки. Пейзажные кормушки в три этажа специально оборудованы для зверьков и птиц. Местные белки уверено подбегают к посетителям и выпрашивают лакомство. Также на пруду вы можете увидеть лебедей, которые тоже не прочь угоститься.

Воронцовский парк

Белка в кроне дерева Воронцовского парка Вот такие необычные кормушки можно встретить в Воронцовском парке

Историко-архитектурный комплекс «Усадьба Воронцово», занимает небольшую территорию, при этом белок здесь достаточно много. Непоседливым зверькам пришлась по душе старинная дубрава, среди которой много укромных местечек, при этом всегда можно полакомиться желудями и выклянчить полезных угощений у посетителей. Захватите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть пушистых красавиц. Местные белки с радостью приближаются к людям и берут вкусняшки, и совсем не боятся когда их фотографируют.

ВДНХ

Пушистый зверёк в ландшафтном парке ВДНХ Белки здесь точно не голодные😅

Известный общественный комплекс столицы объединен с парком «Останкино» и Главным ботаническим садом — общая территория которых достигает около 700 га. Естественно, сотрудники парка просто не в силах накормить всех зверей, особенно зимой. Благодаря чему по всей локации было установлено 18 кормушек, кстати информацию о местах кормления, можно найти на сайте и информационных щитах парка. Уютные домики из дерева располагаются недалеко от Центральной аллеи ВДНХ, у павильонов №5, №84, а также на парковых площадках.

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»

Бельчонок в парке Кузьминки

Чтобы посетить изумительные по своей красоте природные места, необязательно уезжать далеко из столицы. Парк Кузьминки превзойдет ваши ожидания. Шикарная парковая зона насчитывает около 1200 га, зелёные заросли полны белок, хорьков, зайцев, ежей, и даже лосей. Значительная часть животных, предпочитает прятаться от любопытных глаз. Но только не любопытные пушистые белочки. Здесь их достаточно много и они не прочь полакомиться. На территории парка для зверьков можно купить корм.

Парк «Северное Тушино»

Белочка в парке Северное Тушино

В парке «Северное Тушино» есть всё для прекрасного отдыха. Здесь отлично прижились водоплавающие птицы и белки. Шустрые зверьки чувствуют себя отлично среди густой растительности, они с ловкость перемещаются по территории парка и не прочь полакомиться полезными вкусняшками. Вы можете принести угощение для белочек с собой или приобрести корм в специализированных автоматах расположенных у входа в Музей истории ВМФ.

В заключении

Наблюдение за белками может быть очень приятным времяпрепровождением для вас и ваших детей

Почти в каждом районе Москвы можно отыскать природоохранную территорию, в которой есть возможность покормить и понаблюдать за поведением белочек. Только не забывайте, что белки это дикие животные имеющие очень острые зубы и что через укус они могут переносить различные заболевания. Поэтому с руки кормить их не всегда правильное решение, особенно маленьким детям. Лучше положите лакомство в специальные кормушки, в случае отсутствия таковых, можно прихватить с собой пластиковые детские лопатки и кормить с них.

Также не стоит закармливать зверьков, так как часто это становится причиной потери навыка поиска еды. А ещё стоит строго подкармливать белок только подходящими продуктами, главным образом орехами: кедровыми, грецкими и фундуком, обязательно неочищенными.

Ни в коем случае не кормите пушистых красавиц миндалем, солёным арахисом или жареными семечками — эта еда может стать причиной гибели животного.