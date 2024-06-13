Приглашаем вас в парк Победы на Поклонной горе. Там находится крупнейший мемориальный комплекс, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. В парке мы осмотрим военную технику и памятники, поговорим о прославленных и безымянных героях.
А в Центральном музее осмыслим драматический период нашей истории через личные вещи участников войны и другие раритеты.
А в Центральном музее осмыслим драматический период нашей истории через личные вещи участников войны и другие раритеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время прогулки по территории парка мы:
- Рассмотрим фонтанный комплекс «Годы войны»
- Выясним, почему у самого монументального обелиска России такая высота
- Увидим множество воинских памятников и объектов военной техники времён Великой Отечественной войны
Затем экскурсия продолжится внутри Центрального музея, посвящённого победе в Великой Отечественной войне. Вы:
- Познакомитесь с основной экспозицией
- Услышите о важнейших событиях и сражениях ВОВ
- Узнаете о выдающихся полководцах и воинах тех времён
- Послушаете о героической работе тыла
Организационные детали
- В стоимость включены: услуги гида, входные билеты, наушники для лучшей слышимости
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 600 ₽
|Дети до 7 лет
|1 100 ₽
|Пенсионеры
|1 400 ₽
|Школьники
|1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.Задать вопрос
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