По парку Победы: групповая экскурсия

Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Приглашаем вас в парк Победы на Поклонной горе. Там находится крупнейший мемориальный комплекс, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. В парке мы осмотрим военную технику и памятники, поговорим о прославленных и безымянных героях.

А в Центральном музее осмыслим драматический период нашей истории через личные вещи участников войны и другие раритеты.
По парку Победы: групповая экскурсия
По парку Победы: групповая экскурсия
По парку Победы: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время прогулки по территории парка мы:

  • Рассмотрим фонтанный комплекс «Годы войны»
  • Выясним, почему у самого монументального обелиска России такая высота
  • Увидим множество воинских памятников и объектов военной техники времён Великой Отечественной войны

Затем экскурсия продолжится внутри Центрального музея, посвящённого победе в Великой Отечественной войне. Вы:

  • Познакомитесь с основной экспозицией
  • Услышите о важнейших событиях и сражениях ВОВ
  • Узнаете о выдающихся полководцах и воинах тех времён
  • Послушаете о героической работе тыла

Организационные детали

  • В стоимость включены: услуги гида, входные билеты, наушники для лучшей слышимости
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 600 ₽
Дети до 7 лет1 100 ₽
Пенсионеры1 400 ₽
Школьники1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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