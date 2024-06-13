Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в парк Победы на Поклонной горе. Там находится крупнейший мемориальный комплекс, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. В парке мы осмотрим военную технику и памятники, поговорим о прославленных и безымянных героях.



А в Центральном музее осмыслим драматический период нашей истории через личные вещи участников войны и другие раритеты.