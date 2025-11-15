Мои заказы

Арзамас, Константиново, Дивеево: русские пейзажи с шармом прованса и святыни

Прогуляться по лавандовой плантации и посетить Серафимо-Дивеевский монастырь
Это короткое путешествие объединяет красоту природы и силу духовных традиций.

Вы пройдёте по благоухающим лавандовым полям Константиново, где на фоне фиолетовых соцветий можно будет сделать выразительные снимки и узнать секреты выращивания
лаванды из уст эксперта.

Остановитесь в Арзамасе — старинном купеческом городе, который вновь обрёл своё величие и элегантность.

Погрузитесь в тишину Серафимо-Дивеевского монастыря, пройдёте по Канавке Богородицы и наберёте воды из святых источников.

Ближайшие даты:
18
июл
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Проживание. 2-местное размещение в гостиницах «Светочь»/«Пилигрим» (с. Дивеево). Также есть возможность разместиться в гостинице «Дивеевская слобода» 4* (с. Дивеево). Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото места проживания взяты с сайтов svetoch-hotel.ru и divsloboda.ru

Питание. В стоимость входят завтрак, 2 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Автобус.

Возраст участников. 5+.

Программа тура по дням

1 день

Арзамас и лавандовые поля Константиново

В 7:00 соберёмся у станции метро «Шоссе Энтузиастов» и начнём наше путешествие. Первой остановкой станет благоухающий Арзамас — город с купеческим прошлым, который в последние годы вновь обрёл утончённую красоту и богатую архитектурную выразительность.

После обеда мы окажемся в Константиново, где раскинулась ароматная лавандовая плантация. Прогуляемся по ней вместе со специалистом, который расскажет о тонкостях выращивания этой удивительной культуры. Сделаем живописные фотографии среди лиловых цветущих рядов.

Ближе к вечеру заселимся в гостиницу, расположенную совсем рядом с Серафимо-Дивеевским монастырём.

2 день

Святыни Дивеева и источник Серафима Саровского

После утреннего завтрака отправимся в Серафимо-Дивеевский монастырь — один из главных духовных центров православного мира. Пройдём по Канавке Богородицы — особо почитаемой тропе, о которой, по преданию, было откровение у Серафима Саровского.

Затем посетим святые источники, известные своими целебными водами. После обеда совершим отдельную прогулку к источнику преподобного Серафима Саровского, где каждый сможет остановиться в тишине и уединении.

Возвращение в Москву — вечером.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение («Светочь»/ «Пилигрим»)19 800 ₽
1-местное размещение («Светочь»/ «Пилигрим»)21 600 ₽
2-местное размещение («Дивеевская слобода»)20 800 ₽
1-местное размещение («Дивеевская слобода»)22 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда
  • Трансфер от/до места встречи и финиша
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Радиогид
Что не входит в цену
  • Переезд до Москвы и обратно в ваш город
  • Остальное питание (стоимость ужина - 800 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

