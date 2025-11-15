Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Проживание. 2-местное размещение в гостиницах «Светочь»/«Пилигрим» (с. Дивеево). Также есть возможность разместиться в гостинице «Дивеевская слобода» 4* (с. Дивеево). Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото места проживания взяты с сайтов svetoch-hotel.ru и divsloboda.ru
Питание. В стоимость входят завтрак, 2 обеда. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Автобус.
Возраст участников. 5+.
Программа тура по дням
1 день
Арзамас и лавандовые поля Константиново
В 7:00 соберёмся у станции метро «Шоссе Энтузиастов» и начнём наше путешествие. Первой остановкой станет благоухающий Арзамас — город с купеческим прошлым, который в последние годы вновь обрёл утончённую красоту и богатую архитектурную выразительность.
После обеда мы окажемся в Константиново, где раскинулась ароматная лавандовая плантация. Прогуляемся по ней вместе со специалистом, который расскажет о тонкостях выращивания этой удивительной культуры. Сделаем живописные фотографии среди лиловых цветущих рядов.
Ближе к вечеру заселимся в гостиницу, расположенную совсем рядом с Серафимо-Дивеевским монастырём.
2 день
Святыни Дивеева и источник Серафима Саровского
После утреннего завтрака отправимся в Серафимо-Дивеевский монастырь — один из главных духовных центров православного мира. Пройдём по Канавке Богородицы — особо почитаемой тропе, о которой, по преданию, было откровение у Серафима Саровского.
Затем посетим святые источники, известные своими целебными водами. После обеда совершим отдельную прогулку к источнику преподобного Серафима Саровского, где каждый сможет остановиться в тишине и уединении.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, 2 обеда
Трансфер от/до места встречи и финиша
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Радиогид
Что не входит в цену
Переезд до Москвы и обратно в ваш город
Остальное питание (стоимость ужина - 800 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.