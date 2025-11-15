В 7:00 соберёмся у станции метро «Шоссе Энтузиастов» и начнём наше путешествие. Первой остановкой станет благоухающий Арзамас — город с купеческим прошлым, который в последние годы вновь обрёл утончённую красоту и богатую архитектурную выразительность.

После обеда мы окажемся в Константиново, где раскинулась ароматная лавандовая плантация. Прогуляемся по ней вместе со специалистом, который расскажет о тонкостях выращивания этой удивительной культуры. Сделаем живописные фотографии среди лиловых цветущих рядов.

Ближе к вечеру заселимся в гостиницу, расположенную совсем рядом с Серафимо-Дивеевским монастырём.