В 7:00 встретимся в Москве, откуда выдвинемся в Кострому — город, известный не только своими архитектурными ансамблями, но и как родина Снегурочки и знаменитого костромского сыра. По прибытии начнём с осмотра панорамных точек и прогуляемся по живописной Волжской набережной. Затем отправимся на экскурсию в атмосферную деревню-музей под открытым небом, где собраны лучшие образцы русского деревянного зодчества — традиционных построек, сохранивших колорит Северной Руси.

После экскурсии будет свободное время — желающие смогут самостоятельно посетить Ипатьевский монастырь, сыгравший ключевую роль в истории России как место, связанное с началом правления династии Романовых.

В полдень нас ждёт трапеза в духе купеческих традиций: пообедаем в ресторане «Славянский», расположенном в историческом здании белокаменных Квасных рядов на Молочной горе.

Во второй половине дня примем участие в «Фестивале сыра» — здесь будет и ярмарка фермерских продуктов, и зоны дегустаций, и музыкальная сцена с концертной программой.

Вечером заселимся в отель в Костроме и отдохнём после насыщенного дня.