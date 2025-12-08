На «Фестиваль сыра» и за вдохновляющими пейзажами: автобусный мини-тур в Кострому и Плёс
Понаблюдать за художниками на пленэре, попробовать костромской сыр и пройтись по Милой горе
Это путешествие — встреча с самобытной русской провинцией, где древние монастыри соседствуют с купеческими особняками, а традиции живут в каждом архитектурном силуэте.
За 2 дня вы побываете в Костроме — центре читать дальше
сыроварения и на родине Снегурочки, прогуляетесь по Волжской набережной, заглянете в Музей деревянного зодчества и окунётесь в атмосферу «Фестиваля сыра» с дегустациями и фермерской ярмаркой.
Затем отправитесь в Плёс — город художников, вдохновивший Левитана на создание его знаменитых пейзажей. Здесь вас ждут обзорные площадки, волжские виды и по-настоящему уютная атмосфера.
Описание тура
Организационные детали
В связи с насыщенной и интересной экскурсионной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства.
Программа тура по дням
1 день
Кострома: сырная столица и деревянное зодчество
В 7:00 встретимся в Москве, откуда выдвинемся в Кострому — город, известный не только своими архитектурными ансамблями, но и как родина Снегурочки и знаменитого костромского сыра. По прибытии начнём с осмотра панорамных точек и прогуляемся по живописной Волжской набережной. Затем отправимся на экскурсию в атмосферную деревню-музей под открытым небом, где собраны лучшие образцы русского деревянного зодчества — традиционных построек, сохранивших колорит Северной Руси.
После экскурсии будет свободное время — желающие смогут самостоятельно посетить Ипатьевский монастырь, сыгравший ключевую роль в истории России как место, связанное с началом правления династии Романовых.
В полдень нас ждёт трапеза в духе купеческих традиций: пообедаем в ресторане «Славянский», расположенном в историческом здании белокаменных Квасных рядов на Молочной горе.
Во второй половине дня примем участие в «Фестивале сыра» — здесь будет и ярмарка фермерских продуктов, и зоны дегустаций, и музыкальная сцена с концертной программой.
Вечером заселимся в отель в Костроме и отдохнём после насыщенного дня.
2 день
Плёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулка
Утро начнётся с завтрака, после чего мы отправимся в Плёс — живописный город на берегу Волги, ставший местом вдохновения для многих художников. Во время обзорной экскурсии побываем на самых известных точках: поднимемся на Соборную гору, увидим церковь, изображённую на картине Левитана «Над вечным покоем», прогуляемся по Милой горе и знаменитой набережной, воспетой на полотнах русских живописцев.
Мы не только насладимся видами, но и сможем понаблюдать за современными мастерами, работающими на пленэре — их мольберты расставлены прямо у Волги, на тех же местах, где когда-то творил Левитан.
На обед заглянем в расписной ресторан «Чугунок», оформленный в стиле терема. После можно будет совершить прогулку на теплоходе по Волге — это отличная возможность увидеть город с воды и полюбоваться набережной с новой перспективы (по желанию).
Вечером вернёмся в Москву.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
19 900 ₽
1-местное размещение
23 880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, 2 обеда
Трансферы от места старта и до места финиша
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Радиогид
Что не входит в цену
Трансфер до места старта и обратно в ваш город
Остальное питание
Теплоходная прогулка - 750 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход №3, 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Бабушкинская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.