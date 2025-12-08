Мои заказы

На «Фестиваль сыра» и за вдохновляющими пейзажами: автобусный мини-тур в Кострому и Плёс

Понаблюдать за художниками на пленэре, попробовать костромской сыр и пройтись по Милой горе
Это путешествие — встреча с самобытной русской провинцией, где древние монастыри соседствуют с купеческими особняками, а традиции живут в каждом архитектурном силуэте.

За 2 дня вы побываете в Костроме — центре
читать дальше

сыроварения и на родине Снегурочки, прогуляетесь по Волжской набережной, заглянете в Музей деревянного зодчества и окунётесь в атмосферу «Фестиваля сыра» с дегустациями и фермерской ярмаркой.

Затем отправитесь в Плёс — город художников, вдохновивший Левитана на создание его знаменитых пейзажей. Здесь вас ждут обзорные площадки, волжские виды и по-настоящему уютная атмосфера.

На «Фестиваль сыра» и за вдохновляющими пейзажами: автобусный мини-тур в Кострому и Плёс
На «Фестиваль сыра» и за вдохновляющими пейзажами: автобусный мини-тур в Кострому и Плёс

Описание тура

Организационные детали

В связи с насыщенной и интересной экскурсионной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства.

Программа тура по дням

1 день

Кострома: сырная столица и деревянное зодчество

В 7:00 встретимся в Москве, откуда выдвинемся в Кострому — город, известный не только своими архитектурными ансамблями, но и как родина Снегурочки и знаменитого костромского сыра. По прибытии начнём с осмотра панорамных точек и прогуляемся по живописной Волжской набережной. Затем отправимся на экскурсию в атмосферную деревню-музей под открытым небом, где собраны лучшие образцы русского деревянного зодчества — традиционных построек, сохранивших колорит Северной Руси.

После экскурсии будет свободное время — желающие смогут самостоятельно посетить Ипатьевский монастырь, сыгравший ключевую роль в истории России как место, связанное с началом правления династии Романовых.

В полдень нас ждёт трапеза в духе купеческих традиций: пообедаем в ресторане «Славянский», расположенном в историческом здании белокаменных Квасных рядов на Молочной горе.

Во второй половине дня примем участие в «Фестивале сыра» — здесь будет и ярмарка фермерских продуктов, и зоны дегустаций, и музыкальная сцена с концертной программой.

Вечером заселимся в отель в Костроме и отдохнём после насыщенного дня.

Кострома: сырная столица и деревянное зодчествоКострома: сырная столица и деревянное зодчествоКострома: сырная столица и деревянное зодчествоКострома: сырная столица и деревянное зодчествоКострома: сырная столица и деревянное зодчествоКострома: сырная столица и деревянное зодчество
2 день

Плёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулка

Утро начнётся с завтрака, после чего мы отправимся в Плёс — живописный город на берегу Волги, ставший местом вдохновения для многих художников. Во время обзорной экскурсии побываем на самых известных точках: поднимемся на Соборную гору, увидим церковь, изображённую на картине Левитана «Над вечным покоем», прогуляемся по Милой горе и знаменитой набережной, воспетой на полотнах русских живописцев.

Мы не только насладимся видами, но и сможем понаблюдать за современными мастерами, работающими на пленэре — их мольберты расставлены прямо у Волги, на тех же местах, где когда-то творил Левитан.

На обед заглянем в расписной ресторан «Чугунок», оформленный в стиле терема. После можно будет совершить прогулку на теплоходе по Волге — это отличная возможность увидеть город с воды и полюбоваться набережной с новой перспективы (по желанию).

Вечером вернёмся в Москву.

Плёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулкаПлёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулкаПлёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулкаПлёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулкаПлёс: пейзажи с картин и опциональная теплоходная прогулка

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение19 900 ₽
1-местное размещение23 880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда
  • Трансферы от места старта и до места финиша
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Радиогид
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Теплоходная прогулка - 750 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход №3, 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Бабушкинская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
На машине
Джиппинг
4 дня
6 отзывов
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
Я шагаю по Москве. Осенне-зимний тур выходного дня
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Я шагаю по Москве. Осенне-зимний тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 13 600 ₽ за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра и посещением лосиной фермы
На автобусе
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра и посещением лосиной фермы
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
3 янв в 08:00
7 янв в 07:15
18 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы