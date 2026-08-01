Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной Палате
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также увидит исторические и архитектурные шедевры России:
- Покровский собор;
- Исторический музей;
- Мавзолей;
- ГУМ;
- памятник Минину и Пожарскому;
- Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов.
Это произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, одежды и военные доспехи, золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты разных веков, коллекция оружия.
Окончание программы в центре городе.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. По желанию - посещение Третьяковской галереи
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему предместью, которое с течением времени и ростом города превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковского, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина и других.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
За дополнительную плату (стоимость уточняется) —посещение Третьяковской галереи (по входным билетам) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры.
Основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства, такие как «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.
Экскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское». Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Музей-усадьба «Коломенское» (Дворец Алексея Михайловича) — бывшая резиденция московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия по мужской половине дворца царя Алексея Михайловича «Парадные и Покоевы палаты царя Алексея Михайловича».
Окончание программы в Музее-заповеднике «Коломенское» ориентировочно в 14:00.
Самостоятельное возвращение в отель.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Холидей Инн Таганский отель» 4* в Москве (ст. метро Пролетарская).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-местное
|17 000
|По запросу
|Доп. место
|17 000
|По запросу
|1-местное
|25 000
|По запросу
Варианты проживания
Гостиница «Холидей Таганский»
Расположена в нескольких шагах от станции метро «Пролетарская». Рядом многочисленные достопримечательности, на некоторые из них открываются прекрасные виды из окон.
Интерьер номеров украшен репродукциями известного художника Ивана Билибина. Номерной фонд представлен комфортабельными и просторными номерами, в каждом из которых есть все необходимое, что может понадобиться во время проживания.
В отеле есть ресторан и лобби-бар. На уютной летней веранде гости могут провести приятно время за чашечкой ароматного кофе.
Гостиница находится в 27 км от аэропорта «Внуково», дорога до железнодорожной станции «Павелецкий» займет 15 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание - завтраки в отеле (кроме дня заезда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в/от отеля: от/на ж/д вокзал - из/в аэропорт - под запрос
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Посещение Третьяковской галереи - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.