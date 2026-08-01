1 день

Прибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной Палате

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также увидит исторические и архитектурные шедевры России:

Покровский собор;

Исторический музей;

Мавзолей;

ГУМ;

памятник Минину и Пожарскому;

Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов.

Это произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, одежды и военные доспехи, золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты разных веков, коллекция оружия.

Окончание программы в центре городе.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160