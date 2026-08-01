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Рождество в Москве. Экскурсионный тур на 3 дня

Этот тур — не просто поездка в Москву, а настоящее зимнее приключение для тех, кто хочет впервые или заново увидеть исторический город в праздничной атмосфере. Нас ждут главные символы мегаполиса,
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включая Красную площадь, Кремль, ГУМ, здание Большого театра.

А еще — прогулка по купеческому Замоскворечью, сокровища Оружейной палаты и бывшая резиденция царей и князей — Музей-усадьба «Коломенское».По желанию культурный отдых можно дополнить походом в Третьяковскую галерею.

Рождество в Москве. Экскурсионный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождество в Москве. Экскурсионный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождество в Москве. Экскурсионный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной Палате

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также увидит исторические и архитектурные шедевры России:

  • Покровский собор;
  • Исторический музей;
  • Мавзолей;
  • ГУМ;
  • памятник Минину и Пожарскому;
  • Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты — всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов.

Это произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, одежды и военные доспехи, золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты разных веков, коллекция оружия.

Окончание программы в центре городе.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Прибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной ПалатеПрибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной ПалатеПрибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной ПалатеПрибытие. Экскурсия по историческому центру Москвы, Красной площади и Оружейной Палате
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. По желанию - посещение Третьяковской галереи

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему предместью, которое с течением времени и ростом города превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковского, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина и других.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

За дополнительную плату (стоимость уточняется) посещение Третьяковской галереи (по входным билетам) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры.

Основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства, такие как «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. По желанию - посещение Третьяковской галереиПешеходная экскурсия по Замоскворечью. По желанию - посещение Третьяковской галереиПешеходная экскурсия по Замоскворечью. По желанию - посещение Третьяковской галереиПешеходная экскурсия по Замоскворечью. По желанию - посещение Третьяковской галереи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское». Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Музей-усадьба «Коломенское» (Дворец Алексея Михайловича) — бывшая резиденция московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия по мужской половине дворца царя Алексея Михайловича «Парадные и Покоевы палаты царя Алексея Михайловича».

Окончание программы в Музее-заповеднике «Коломенское» ориентировочно в 14:00.

Самостоятельное возвращение в отель.

Экскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское». ОтъездЭкскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское». ОтъездЭкскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское». ОтъездЭкскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское». Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Холидей Инн Таганский отель» 4* в Москве (ст. метро Пролетарская).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

РазмещениеСтоимостьДоп. ночь
2-местное17 000 По запросу
Доп. место17 000 По запросу
1-местное25 000 По запросу

Варианты проживания

Гостиница «Холидей Таганский»

2 ночи

Расположена в нескольких шагах от станции метро «Пролетарская». Рядом многочисленные достопримечательности, на некоторые из них открываются прекрасные виды из окон.

Интерьер номеров украшен репродукциями известного художника Ивана Билибина. Номерной фонд представлен комфортабельными и просторными номерами, в каждом из которых есть все необходимое, что может понадобиться во время проживания.

В отеле есть ресторан и лобби-бар. На уютной летней веранде гости могут провести приятно время за чашечкой ароматного кофе.

Гостиница находится в 27 км от аэропорта «Внуково», дорога до железнодорожной станции «Павелецкий» займет 15 минут.

Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»Гостиница «Холидей Таганский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание - завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии, входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в/от отеля: от/на ж/д вокзал - из/в аэропорт - под запрос
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание: обеды и ужины
  • Посещение Третьяковской галереи - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Москвы

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