Идём, шагаем по Москве: индивидуальный тур от Кремля до государевых дворцов
Изучить Китай-город и Арбат, найти вид из паспорта, рассмотреть архитектуру Коломенского и Царицына
Начало: Александровский сад, 12:00
29 июл в 12:00
30 июл в 12:00
29 900 ₽ за всё до 10 чел.
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
12 285 ₽ за человека
В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
15 470 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Коломенское»
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