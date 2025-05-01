На поезде по Липецкой и Воронежской областям с мастер-классами, дегустациями и театральным ужином
Расписать романовскую игрушку, сделать и съесть зефир, посетить «Кудыкину гору» и замок принцессы
Начало: Киевский вокзал. Для туров с 1 и 8 мая - отправлен...
«Увидите все знаковые достопримечательности, включая парк «Кудыкина гора» и замок принцессы Ольденбургской, сыграете в старинную русскую забаву — бирюльки, поужинаете во время театрального представления»
1 мая в 21:05
8 мая в 21:05
37 290 ₽ за человека
Под стук колёс: на поезде к Уралу и обратно с экскурсиями в 3 городах и кулинарным мастер-классом
Изучить 2 древних кремля, вспомнить о гибели Романовых и поучиться готовить татарские блюда
Начало: Москва, Ярославский вокзал, 15:15
«Вы побываете в Старо-Татарской слободе и на площади Свободы, увидите древние улочки с соборами, монастырями и храмами, дворец Земледельцев, набережную, спортивные объекты Универсиады-2013»
30 апр в 15:15
53 600 ₽ за человека
На поезде в Сызрань и Самару: природа, архитектура и гастрономия Поволжья
Посетить кремль, готический замок и репинские места, попробовать алкогольные и рыбные специалитеты
Начало: Казанский вокзал, 21:10
«Переместимся к замку Гарибальди — неоготической крепости, окружённой парком и овеянной легендами»
23 мая в 21:10
12 июн в 21:10
46 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дворцы, замки и особняки»
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